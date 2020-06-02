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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8647864886498650>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:12

  Striker написав:Подскажите, если РД 3-е число, то минимальный платёж тоже нужно платить до 3-го или нужно до 1-го, как указано в приложении?

Striker, добрый день. Можно и 3-го, но чтоб сумма обязательно была распределена в тот же день.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:25

Alfa_Bank
Спасибо.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:48

Alfa_Bank
А что это за "Ошибка сервиса"? Не могу отправить СЭП - деньги списываются и сразу возвращаются :? Статус платежа "Возвращена".
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:57

  Vorlon написав:Alfa_Bank
А что это за "Ошибка сервиса"? Не могу отправить СЭП - деньги списываются и сразу возвращаются :? Статус платежа "Возвращена".

Vorlon, добрый день. Сервис работает. Причину неуспешности платежа уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:10

  Vorlon написав:Alfa_Bank
А что это за "Ошибка сервиса"? Не могу отправить СЭП - деньги списываются и сразу возвращаются :? Статус платежа "Возвращена".

Это новый ваш платёж или по старому проверенному шаблону отказ идет?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:13

Re: Альфа-Банк

Bosstone написав:
  Rimlyanin1 написав:Alfa_Bank,
В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок?
Андроїд 9 miui global 11.0.6. Версія додатку 3.15.1

У меня тоже на сяоми не дает вставить айбан из буфера. Приходится через Заметки добавлять его в частые фразы. Пока так.
А при р2р э кнопка Вставити?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:17

  clientage написав:Это новый ваш платёж или по старому проверенному шаблону отказ идет?

По старому проверенному на Спортбанк.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:30

  Rimlyanin1 написав:А при р2р э кнопка Вставити?

Есть
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:32

Уважаемая Alfa-bank!

А как узнать в Вашем "высокотехнологичном" банке LOOKUP-код по операции?
Пробовал написать в высокомощный внутренний чат в приложении, это была моя ошибка. Не советую повторять, дамы и господа!

А как? Если СМС-ки переведены на PUSH?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:36

  Искатель написав:Уважаемая Alfa-bank!

А как узнать в Вашем "высокотехнологичном" банке LOOKUP-код по операции?
Пробовал написать в высокомощный внутренний чат в приложении, это была моя ошибка. Не советую повторять, дамы и господа!

А как? Если СМС-ки переведены на PUSH?

так поройтесь в Хистори сообщений в Мобайле
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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