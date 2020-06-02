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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:12
Striker написав:
Подскажите, если РД 3-е число, то минимальный
платёж тоже нужно платить до 3-го или нужно до 1-го, как указано в приложении?
Striker, добрый день. Можно и 3-го, но чтоб сумма обязательно была распределена в тот же день.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:25
Alfa_Bank
Спасибо.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:48
Alfa_Bank
А что это за "Ошибка сервиса"? Не могу отправить СЭП - деньги списываются и сразу возвращаются
Статус платежа "Возвращена".
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:57
Vorlon написав:Alfa_Bank
А что это за "Ошибка сервиса"? Не могу отправить СЭП - деньги списываются и сразу возвращаются
Статус платежа "Возвращена".
Vorlon, добрый день. Сервис работает. Причину неуспешности платежа уточняю.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:10
Vorlon написав:Alfa_Bank
А что это за "Ошибка сервиса"? Не могу отправить СЭП - деньги списываются и сразу возвращаются
Статус платежа "Возвращена".
Это новый ваш платёж или по старому проверенному шаблону отказ идет?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:13
Bosstone написав: Rimlyanin1 написав:
Alfa_Bank,
В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок?
Андроїд 9 miui global 11.0.6. Версія додатку 3.15.1
У меня тоже на сяоми не дает вставить айбан из буфера. Приходится через Заметки добавлять его в частые фразы. Пока так.
А при р2р э кнопка Вставити?
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Rimlyanin1
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:17
clientage написав:
Это новый ваш платёж или по старому проверенному шаблону отказ идет?
По старому проверенному на Спортбанк.
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Vorlon
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Додано: Сер 03 чер, 2020 13:30
Rimlyanin1 написав:
А при р2р э кнопка Вставити?
Есть
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:32
Уважаемая Alfa-bank!
А как узнать в Вашем "высокотехнологичном" банке LOOKUP-код по операции?
Пробовал написать в высокомощный внутренний чат в приложении, это была моя ошибка. Не советую повторять, дамы и господа!
А как? Если СМС-ки переведены на PUSH?
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Искатель
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:36
Искатель написав:Уважаемая Alfa-bank
!
А как узнать в Вашем "высокотехнологичном" банке LOOKUP-код по операции?
Пробовал написать в высокомощный внутренний чат в приложении, это была моя ошибка. Не советую повторять, дамы и господа!
А как? Если СМС-ки переведены на PUSH?
так поройтесь в Хистори сообщений в Мобайле
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Сер 03 чер, 2020 16:46
omb
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