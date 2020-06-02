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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8647864886498650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:43

  Искатель написав:Уважаемая Alfa-bank!

А как узнать в Вашем "высокотехнологичном" банке LOOKUP-код по операции?
Пробовал написать в высокомощный внутренний чат в приложении, это была моя ошибка. Не советую повторять, дамы и господа!

А как? Если СМС-ки переведены на PUSH?

Искатель, добрый день. Этот код видит горячая линия. Указываете карту и дату и время операции, они подскажут код. Или мне напишите. А что в чате не получилось?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:46

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Уважаемая Alfa-bank!

А как узнать в Вашем "высокотехнологичном" банке LOOKUP-код по операции?
Пробовал написать в высокомощный внутренний чат в приложении, это была моя ошибка. Не советую повторять, дамы и господа!

А как? Если СМС-ки переведены на PUSH?

Искатель, добрый день. Этот код видит горячая линия. Указываете карту и дату и время операции, они подскажут код. Или мне напишите. А что в чате не получилось?

Маленький нюанс :))) Время жизни этого кода - 2-3 минуты :)))) Пока я Вам напишу, он трижды протухнет.
А Вашу горячую линию... надо бы... на "свалку истории", со всей этой поддержкой в онлайн-чате на телефон.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:49

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Уважаемая Alfa-bank!

А как узнать в Вашем "высокотехнологичном" банке LOOKUP-код по операции?
Пробовал написать в высокомощный внутренний чат в приложении, это была моя ошибка. Не советую повторять, дамы и господа!

А как? Если СМС-ки переведены на PUSH?

Искатель, добрый день. Этот код видит горячая линия. Указываете карту и дату и время операции, они подскажут код. Или мне напишите. А что в чате не получилось?

Маленький нюанс :))) Время жизни этого кода - 2-3 минуты :)))) Пока я Вам напишу, он трижды протухнет.
А Вашу горячую линию... надо бы... на "свалку истории", со всей этой поддержкой в онлайн-чате на телефон.

Я бы хотела проверить, что они вам писали. Можете дать подробности?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8800
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:56

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Маленький нюанс :))) Время жизни этого кода - 2-3 минуты :)))) Пока я Вам напишу, он трижды протухнет.
А Вашу горячую линию... надо бы... на "свалку истории", со всей этой поддержкой в онлайн-чате на телефон.

Я бы хотела проверить, что они вам писали. Можете дать подробности?

Мне уже форумчане подсказали, где искать. Вопрос снят. Извините за беспокойство.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:07

Re: Альфа-Банк

Bosstone написав:
  Rimlyanin1 написав:А при р2р э кнопка Вставити?

Есть
В мене також в р2р є Вставити, в сеп немає, тому щось з додатком. Представниця надіслала проблему розробникам.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:27

  Alfa_Bank написав:
  lara_08 написав:При расчётах кредиткой Альфабанка в точках с МСС 9311 и 9402 пройдёт же как покупка без взимания комиссии за кредитные и в грейсе? По этим операциям рассрочку предложат потом ?

lara_08, добрый день. Рассрочка на операции с данными МСС не оформляется.


подскажите пожалуйста, если заплатить налог кредиткой кредитными средствами ( MCC 9311),не будет вылета из грейса? Т.е. комиссию не возьмут и грейс не прервется?
cohan
 
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