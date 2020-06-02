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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:43
Искатель написав:Уважаемая Alfa-bank
!
А как узнать в Вашем "высокотехнологичном" банке LOOKUP-код по операции?
Пробовал написать в высокомощный внутренний чат в приложении, это была моя ошибка. Не советую повторять, дамы и господа!
А как? Если СМС-ки переведены на PUSH?
Искатель, добрый день. Этот код видит горячая линия. Указываете карту и дату и время операции, они подскажут код. Или мне напишите. А что в чате не получилось?
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:46
Alfa_Bank написав: Искатель написав:Уважаемая Alfa-bank
!
А как узнать в Вашем "высокотехнологичном" банке LOOKUP-код по операции?
Пробовал написать в высокомощный внутренний чат в приложении, это была моя ошибка. Не советую повторять, дамы и господа!
А как? Если СМС-ки переведены на PUSH?
Искатель, добрый день. Этот код видит горячая линия. Указываете карту и дату и время операции, они подскажут код. Или мне напишите. А что в чате не получилось?
Маленький нюанс
)) Время жизни этого кода - 2-3 минуты
))) Пока я Вам напишу, он трижды протухнет.
А Вашу горячую линию... надо бы... на "свалку истории", со всей этой поддержкой в онлайн-чате на телефон.
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Искатель
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:49
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:Уважаемая Alfa-bank
!
А как узнать в Вашем "высокотехнологичном" банке LOOKUP-код по операции?
Пробовал написать в высокомощный внутренний чат в приложении, это была моя ошибка. Не советую повторять, дамы и господа!
А как? Если СМС-ки переведены на PUSH?
Искатель, добрый день. Этот код видит горячая линия. Указываете карту и дату и время операции, они подскажут код. Или мне напишите. А что в чате не получилось?
Маленький нюанс
)) Время жизни этого кода - 2-3 минуты
))) Пока я Вам напишу, он трижды протухнет.
А Вашу горячую линию... надо бы... на "свалку истории", со всей этой поддержкой в онлайн-чате на телефон.
Я бы хотела проверить, что они вам писали. Можете дать подробности?
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:56
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Маленький нюанс
)) Время жизни этого кода - 2-3 минуты
))) Пока я Вам напишу, он трижды протухнет.
А Вашу горячую линию... надо бы... на "свалку истории", со всей этой поддержкой в онлайн-чате на телефон.
Я бы хотела проверить, что они вам писали. Можете дать подробности?
Мне уже форумчане подсказали, где искать. Вопрос снят. Извините за беспокойство.
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Искатель
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:07
Bosstone написав: Rimlyanin1 написав:
А при р2р э кнопка Вставити?
Есть
В мене також в р2р є Вставити, в сеп немає, тому щось з додатком. Представниця надіслала проблему розробникам.
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Rimlyanin1
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:27
Alfa_Bank написав: lara_08 написав:
При расчётах кредиткой Альфабанка в точках с МСС 9311 и 9402 пройдёт же как покупка без взимания комиссии за кредитные и в грейсе? По этим операциям рассрочку предложат потом ?
lara_08, добрый день. Рассрочка на операции с данными МСС не оформляется.
подскажите пожалуйста, если заплатить налог кредиткой кредитными средствами ( MCC 9311),не будет вылета из грейса? Т.е. комиссию не возьмут и грейс не прервется?
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cohan
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:31
cohan написав: Alfa_Bank написав: lara_08 написав:
При расчётах кредиткой Альфабанка в точках с МСС 9311 и 9402 пройдёт же как покупка без взимания комиссии за кредитные и в грейсе? По этим операциям рассрочку предложат потом ?
lara_08, добрый день. Рассрочка на операции с данными МСС не оформляется.
подскажите пожалуйста, если заплатить налог кредиткой кредитными средствами ( MCC 9311),не будет вылета из грейса? Т.е. комиссию не возьмут и грейс не прервется?
не будет комиссии и грейс не прервётся
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velvet
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:55
cohan зато Портмоне или Изипей возьмет комиссию, выгода по сравнению с СЭПом с дебетки сомнительна, я пробовал по всякому
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Seva
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Додано: Сер 03 чер, 2020 18:59
Seva написав:cohan
зато Портмоне или Изипей возьмет комиссию, выгода по сравнению с СЭПом с дебетки сомнительна, я пробовал по всякому
Вот не мешайте нам
Чел стоит у тумбы в налоговой и всем ФОПам оплачивает ЕСВ со своей кредитки, квиташку выдает в обмен на червонец
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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