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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8648864986508651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1032
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
170
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1032
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:02

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Вот не мешайте нам
Чел стоит у тумбы в налоговой и всем ФОПам оплачивает ЕСВ со своей кредитки, квиташку выдает в обмен на червонец

Тумба берет комиссию. А из МАБа платежи в казначейство залетают бесплатно хоть как, хоть за кого, главное в назначении платежа правильный ИНН поставить.

Потом распечтаываете из МАБа квитанцию, по желанию можно зайти в отделение и сказать "а ну-ка поставьте мне сюда штамп и круглую печать" :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:23

  Seva написав:
  clientage написав:Вот не мешайте нам
Чел стоит у тумбы в налоговой и всем ФОПам оплачивает ЕСВ со своей кредитки, квиташку выдает в обмен на червонец

Тумба берет комиссию. А из МАБа платежи в казначейство залетают бесплатно хоть как, хоть за кого, главное в назначении платежа правильный ИНН поставить.

Потом распечтаываете из МАБа квитанцию, по желанию можно зайти в отделение и сказать "а ну-ка поставьте мне сюда штамп и круглую печать" :mrgreen:

Не вижу в мабе шаблон для платежей в казначейство. Если вручную заполнять, то кредиткой разве без комиссии?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:27

  Bosstone написав:
  Seva написав:
  clientage написав:Вот не мешайте нам
Чел стоит у тумбы в налоговой и всем ФОПам оплачивает ЕСВ со своей кредитки, квиташку выдает в обмен на червонец

Тумба берет комиссию. А из МАБа платежи в казначейство залетают бесплатно хоть как, хоть за кого, главное в назначении платежа правильный ИНН поставить.

Потом распечтаываете из МАБа квитанцию, по желанию можно зайти в отделение и сказать "а ну-ка поставьте мне сюда штамп и круглую печать" :mrgreen:

Не вижу в мабе шаблон для платежей в казначейство. Если вручную заполнять, то кредиткой разве без комиссии?

С кредитки с комисс будет, но зато БЕЗ комисс от Ези или Пори
А с дебетки без комисс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:41

  Alfa_Bank написав:Алло

напоминаю, что партнерский кешбек в Алло продолжает не начисляться. Просьба ускорить решение этой проблемы и дать ответ это у всех так или у некоторых пользователей ? Напрягает сам факт того, что даже 100% не ответили доначислят или нет. Ждать, что там что-то придумают, чтобы не платить за покупку на сайте Алло где продавец Алло ?
SILVER_UA
 
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