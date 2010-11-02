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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:02
clientage написав:
Вот не мешайте нам
Чел стоит у тумбы в налоговой и всем ФОПам оплачивает ЕСВ со своей кредитки, квиташку выдает в обмен на червонец
Тумба берет комиссию. А из МАБа платежи в казначейство залетают бесплатно хоть как, хоть за кого, главное в назначении платежа правильный ИНН поставить.
Потом распечтаываете из МАБа квитанцию, по желанию можно зайти в отделение и сказать "а ну-ка поставьте мне сюда штамп и круглую печать"
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Seva
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:23
Seva написав: clientage написав:
Вот не мешайте нам
Чел стоит у тумбы в налоговой и всем ФОПам оплачивает ЕСВ со своей кредитки, квиташку выдает в обмен на червонец
Тумба берет комиссию. А из МАБа платежи в казначейство залетают бесплатно хоть как, хоть за кого, главное в назначении платежа правильный ИНН поставить.
Потом распечтаываете из МАБа квитанцию, по желанию можно зайти в отделение и сказать "а ну-ка поставьте мне сюда штамп и круглую печать"
Не вижу в мабе шаблон для платежей в казначейство. Если вручную заполнять, то кредиткой разве без комиссии?
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Bosstone
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:27
Bosstone написав: Seva написав: clientage написав:
Вот не мешайте нам
Чел стоит у тумбы в налоговой и всем ФОПам оплачивает ЕСВ со своей кредитки, квиташку выдает в обмен на червонец
Тумба берет комиссию. А из МАБа платежи в казначейство залетают бесплатно хоть как, хоть за кого, главное в назначении платежа правильный ИНН поставить.
Потом распечтаываете из МАБа квитанцию, по желанию можно зайти в отделение и сказать "а ну-ка поставьте мне сюда штамп и круглую печать"
Не вижу в мабе шаблон для платежей в казначейство. Если вручную заполнять, то кредиткой разве без комиссии?
С кредитки с комисс будет, но зато БЕЗ комисс от Ези или Пори
А с дебетки без комисс
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:41
Alfa_Bank написав:
Алло
напоминаю, что партнерский кешбек в Алло продолжает не начисляться. Просьба ускорить решение этой проблемы и дать ответ это у всех так или у некоторых пользователей
? Напрягает сам факт того, что даже 100% не ответили доначислят или нет
. Ждать, что там что-то придумают, чтобы не платить за покупку на сайте Алло где продавец Алло ?
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SILVER_UA
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