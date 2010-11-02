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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8649865086518652>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:02

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Вот не мешайте нам
Чел стоит у тумбы в налоговой и всем ФОПам оплачивает ЕСВ со своей кредитки, квиташку выдает в обмен на червонец

Тумба берет комиссию. А из МАБа платежи в казначейство залетают бесплатно хоть как, хоть за кого, главное в назначении платежа правильный ИНН поставить.

Потом распечтаываете из МАБа квитанцию, по желанию можно зайти в отделение и сказать "а ну-ка поставьте мне сюда штамп и круглую печать" :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:23

  Seva написав:
  clientage написав:Вот не мешайте нам
Чел стоит у тумбы в налоговой и всем ФОПам оплачивает ЕСВ со своей кредитки, квиташку выдает в обмен на червонец

Тумба берет комиссию. А из МАБа платежи в казначейство залетают бесплатно хоть как, хоть за кого, главное в назначении платежа правильный ИНН поставить.

Потом распечтаываете из МАБа квитанцию, по желанию можно зайти в отделение и сказать "а ну-ка поставьте мне сюда штамп и круглую печать" :mrgreen:

Не вижу в мабе шаблон для платежей в казначейство. Если вручную заполнять, то кредиткой разве без комиссии?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:27

  Bosstone написав:
  Seva написав:
  clientage написав:Вот не мешайте нам
Чел стоит у тумбы в налоговой и всем ФОПам оплачивает ЕСВ со своей кредитки, квиташку выдает в обмен на червонец

Тумба берет комиссию. А из МАБа платежи в казначейство залетают бесплатно хоть как, хоть за кого, главное в назначении платежа правильный ИНН поставить.

Потом распечтаываете из МАБа квитанцию, по желанию можно зайти в отделение и сказать "а ну-ка поставьте мне сюда штамп и круглую печать" :mrgreen:

Не вижу в мабе шаблон для платежей в казначейство. Если вручную заполнять, то кредиткой разве без комиссии?

С кредитки с комисс будет, но зато БЕЗ комисс от Ези или Пори
А с дебетки без комисс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:41

  Alfa_Bank написав:Алло

напоминаю, что партнерский кешбек в Алло продолжает не начисляться. Просьба ускорить решение этой проблемы и дать ответ это у всех так или у некоторых пользователей ? Напрягает сам факт того, что даже 100% не ответили доначислят или нет. Ждать, что там что-то придумают, чтобы не платить за покупку на сайте Алло где продавец Алло ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:55

Re: Альфа-Банк

Также считаю нелишним напомнить, что Изи и Портмоне отправляют платежи в казначейство следующим днем, а казначейство их приходует тоже на следующий день. Кто привык платить налоги как погашать кредитки, в последний день - могут быть сюрпризы :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:55

Re: Альфа-Банк

SILVER_UA, на сайте Алло через Google Pay оплатить не получилось. Поэтому оплачивал в магазине — партнёрский кешбек начислили сразу же после оплаты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:18

  Seva написав:Также считаю нелишним напомнить, что Изи и Портмоне отправляют платежи в казначейство следующим днем, а казначейство их приходует тоже на следующий день. Кто привык платить налоги как погашать кредитки, в последний день - могут быть сюрпризы :mrgreen:

Не всё так страшно. Во первых платежи в бюджет проводятся день в день, если платить из кабинета платника податків. И во вторых каким бы днём казначейство не оприходывало поступления, они всё равно проводятся тем днём когда средства зашли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:58

  MASolomko написав:SILVER_UA, на сайте Алло через Google Pay оплатить не получилось. Поэтому оплачивал в магазине — партнёрский кешбек начислили сразу же после оплаты.

в выписке ФОП Рябуха ? тогда получается только у Нас проблемы с начислением при оплате картой на сайте. Что там тогда можно проверять я х.з., я думал проблема массовая.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 00:48

  Фантом написав:
  Seva написав:Также считаю нелишним напомнить, что Изи и Портмоне отправляют платежи в казначейство следующим днем, а казначейство их приходует тоже на следующий день. Кто привык платить налоги как погашать кредитки, в последний день - могут быть сюрпризы :mrgreen:

Не всё так страшно. Во первых платежи в бюджет проводятся день в день, если платить из кабинета платника податків. И во вторых каким бы днём казначейство не оприходывало поступления, они всё равно проводятся тем днём когда средства зашли.

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Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 02:10

Re: Альфа-Банк

знатоки и сотрудник от Альфа-банк, подскажите, рассматриваю открытия счета в этом банке, интересные условия нового пакета WHITE, я так понял это дебетовые. Также увидел, что можно получить 200 грн за приглашение от друга за открытие кредитной карты Максимум, есть еще Максимум-готiвка. В чем разница этих двух последних? И нужны ли они мне, ибо я там не понял по условиям обслуживания и комиссиям. Например, это - "Обслуговування картки в рамках розрахункових операцій (щомісячно від суми заборгованості - від 20 грн. і більше на кінець Розрахункового періоду) 3,5%".

Запутался я.. дайте совет. Цель открытия счета - хочу бесплатно переводить на карту с карты другого банка, обналичивать в допустимых границах, рассчитываться картой , пользование кешбеком, открытие депозита.
dnepryanik
 
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