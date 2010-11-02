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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8649865086518652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:20

  dnepryanik написав:знатоки и сотрудник от Альфа-банк, подскажите, рассматриваю открытия счета в этом банке, интересные условия нового пакета WHITE, я так понял это дебетовые. Также увидел, что можно получить 200 грн за приглашение от друга за открытие кредитной карты Максимум, есть еще Максимум-готiвка. В чем разница этих двух последних? И нужны ли они мне, ибо я там не понял по условиям обслуживания и комиссиям. Например, это - "Обслуговування картки в рамках розрахункових операцій (щомісячно від суми заборгованості - від 20 грн. і більше на кінець Розрахункового періоду) 3,5%".

Запутался я.. дайте совет. Цель открытия счета - хочу бесплатно переводить на карту с карты другого банка, обналичивать в допустимых границах, рассчитываться картой , пользование кешбеком, открытие депозита.


Для ваших целей пакета white будет достаточно. Максимум-готивка нужна если хотите снимать нал за счет кред лимита без комиссии, само собой процент за пользование деньгами начисляется за период пользования. Максимум - это стадартная кредитка с грейс периодом.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:29

  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав:Алло

напоминаю, что партнерский кешбек в Алло продолжает не начисляться. Просьба ускорить решение этой проблемы и дать ответ это у всех так или у некоторых пользователей ? Напрягает сам факт того, что даже 100% не ответили доначислят или нет. Ждать, что там что-то придумают, чтобы не платить за покупку на сайте Алло где продавец Алло ?

SILVER_UA, добрый день. Обычно кешбек начисляется в момент покупки. Но бывают исключения, если партнер не сообщил банку, что использованный терминал принадлежит ему. Отправлен запрос партнеру для уточнения принадлежности терминала к участию в акции, если подтвердит, то бонусы будут зачислены на протяжении 30 дней после месяца покупки согласно правил акции.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:34

  antey718 написав:
  dnepryanik написав:знатоки и сотрудник от Альфа-банк, подскажите, рассматриваю открытия счета в этом банке, интересные условия нового пакета WHITE, я так понял это дебетовые. Также увидел, что можно получить 200 грн за приглашение от друга за открытие кредитной карты Максимум, есть еще Максимум-готiвка. В чем разница этих двух последних? И нужны ли они мне, ибо я там не понял по условиям обслуживания и комиссиям. Например, это - "Обслуговування картки в рамках розрахункових операцій (щомісячно від суми заборгованості - від 20 грн. і більше на кінець Розрахункового періоду) 3,5%".

Запутался я.. дайте совет. Цель открытия счета - хочу бесплатно переводить на карту с карты другого банка, обналичивать в допустимых границах, рассчитываться картой , пользование кешбеком, открытие депозита.


Для ваших целей пакета white будет достаточно. Максимум-готивка нужна если хотите снимать нал за счет кред лимита без комиссии, само собой процент за пользование деньгами начисляется за период пользования. Максимум - это стадартная кредитка с грейс периодом.

antey718, добрый день. И я добавлю - акция Пригласи друга закончилась в январе, 200 грн. не выплачивается за оформление.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:32

Re: Альфа-Банк

  SILVER_UA написав:в выписке ФОП Рябуха ?
Нет, MAGAZIN ALLO 2717.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:24

  MASolomko написав:
  SILVER_UA написав:в выписке ФОП Рябуха ?
Нет, MAGAZIN ALLO 2717.

тогда эти ФОПы у Них фигурируют только при оплате на сайте
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:26

  Alfa_Bank написав:Отправлен запрос партнеру для уточнения принадлежности терминала к участию в акции, если подтвердит, то бонусы будут зачислены на протяжении 30 дней после месяца покупки согласно правил акции.

Можно как-то поторопить этого несерьезного партнера, чтобы он быстрее установил эту приналежность ? Ну день-два рабочих тупить, но уже 4 число и первая жалоба была еще в мае. Это крайне несерьезно. Уровень в клубе из-за этого не прокачался :twisted:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:33

  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав:Отправлен запрос партнеру для уточнения принадлежности терминала к участию в акции, если подтвердит, то бонусы будут зачислены на протяжении 30 дней после месяца покупки согласно правил акции.

Можно как-то поторопить этого несерьезного партнера, чтобы он быстрее установил эту приналежность ? Ну день-два рабочих тупить, но уже 4 число и первая жалоба была еще в мае. Это крайне несерьезно. Уровень в клубе из-за этого не прокачался :twisted:

Запрос отправили повторно.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:08

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:
  dnepryanik написав:знатоки и сотрудник от Альфа-банк, подскажите, рассматриваю открытия счета в этом банке, интересные условия нового пакета WHITE, я так понял это дебетовые. Также увидел, что можно получить 200 грн за приглашение от друга за открытие кредитной карты Максимум, есть еще Максимум-готiвка. В чем разница этих двух последних? И нужны ли они мне, ибо я там не понял по условиям обслуживания и комиссиям. Например, это - "Обслуговування картки в рамках розрахункових операцій (щомісячно від суми заборгованості - від 20 грн. і більше на кінець Розрахункового періоду) 3,5%".

Запутался я.. дайте совет. Цель открытия счета - хочу бесплатно переводить на карту с карты другого банка, обналичивать в допустимых границах, рассчитываться картой , пользование кешбеком, открытие депозита.


Для ваших целей пакета white будет достаточно. Максимум-готивка нужна если хотите снимать нал за счет кред лимита без комиссии, само собой процент за пользование деньгами начисляется за период пользования. Максимум - это стадартная кредитка с грейс периодом.

antey718, добрый день. И я добавлю - акция Пригласи друга закончилась в январе, 200 грн. не выплачивается за оформление.

а сейчас нет никаких бонусов реферальных?
dnepryanik
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:11

  dnepryanik написав:а сейчас нет никаких бонусов реферальных?

dnepryanik, добрый день. Нет.
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