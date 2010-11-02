dnepryanik написав:знатоки и сотрудник от Альфа-банк, подскажите, рассматриваю открытия счета в этом банке, интересные условия нового пакета WHITE, я так понял это дебетовые. Также увидел, что можно получить 200 грн за приглашение от друга за открытие кредитной карты Максимум, есть еще Максимум-готiвка. В чем разница этих двух последних? И нужны ли они мне, ибо я там не понял по условиям обслуживания и комиссиям. Например, это - "Обслуговування картки в рамках розрахункових операцій (щомісячно від суми заборгованості - від 20 грн. і більше на кінець Розрахункового періоду) 3,5%".
Запутался я.. дайте совет. Цель открытия счета - хочу бесплатно переводить на карту с карты другого банка, обналичивать в допустимых границах, рассчитываться картой , пользование кешбеком, открытие депозита.
Для ваших целей пакета white будет достаточно. Максимум-готивка нужна если хотите снимать нал за счет кред лимита без комиссии, само собой процент за пользование деньгами начисляется за период пользования. Максимум - это стадартная кредитка с грейс периодом.
напоминаю, что партнерский кешбек в Алло продолжает не начисляться. Просьба ускорить решение этой проблемы и дать ответ это у всех так или у некоторых пользователей ? Напрягает сам факт того, что даже 100% не ответили доначислят или нет. Ждать, что там что-то придумают, чтобы не платить за покупку на сайте Алло где продавец Алло ?
SILVER_UA, добрый день. Обычно кешбек начисляется в момент покупки. Но бывают исключения, если партнер не сообщил банку, что использованный терминал принадлежит ему. Отправлен запрос партнеру для уточнения принадлежности терминала к участию в акции, если подтвердит, то бонусы будут зачислены на протяжении 30 дней после месяца покупки согласно правил акции.
dnepryanik написав:знатоки и сотрудник от Альфа-банк, подскажите, рассматриваю открытия счета в этом банке, интересные условия нового пакета WHITE, я так понял это дебетовые. Также увидел, что можно получить 200 грн за приглашение от друга за открытие кредитной карты Максимум, есть еще Максимум-готiвка. В чем разница этих двух последних? И нужны ли они мне, ибо я там не понял по условиям обслуживания и комиссиям. Например, это - "Обслуговування картки в рамках розрахункових операцій (щомісячно від суми заборгованості - від 20 грн. і більше на кінець Розрахункового періоду) 3,5%".
Запутался я.. дайте совет. Цель открытия счета - хочу бесплатно переводить на карту с карты другого банка, обналичивать в допустимых границах, рассчитываться картой , пользование кешбеком, открытие депозита.
Для ваших целей пакета white будет достаточно. Максимум-готивка нужна если хотите снимать нал за счет кред лимита без комиссии, само собой процент за пользование деньгами начисляется за период пользования. Максимум - это стадартная кредитка с грейс периодом.
antey718, добрый день. И я добавлю - акция Пригласи друга закончилась в январе, 200 грн. не выплачивается за оформление.
Alfa_Bank написав:Отправлен запрос партнеру для уточнения принадлежности терминала к участию в акции, если подтвердит, то бонусы будут зачислены на протяжении 30 дней после месяца покупки согласно правил акции.
Можно как-то поторопить этого несерьезного партнера, чтобы он быстрее установил эту приналежность ? Ну день-два рабочих тупить, но уже 4 число и первая жалоба была еще в мае. Это крайне несерьезно. Уровень в клубе из-за этого не прокачался
Alfa_Bank написав:Отправлен запрос партнеру для уточнения принадлежности терминала к участию в акции, если подтвердит, то бонусы будут зачислены на протяжении 30 дней после месяца покупки согласно правил акции.
Можно как-то поторопить этого несерьезного партнера, чтобы он быстрее установил эту приналежность ? Ну день-два рабочих тупить, но уже 4 число и первая жалоба была еще в мае. Это крайне несерьезно. Уровень в клубе из-за этого не прокачался
dnepryanik написав:знатоки и сотрудник от Альфа-банк, подскажите, рассматриваю открытия счета в этом банке, интересные условия нового пакета WHITE, я так понял это дебетовые. Также увидел, что можно получить 200 грн за приглашение от друга за открытие кредитной карты Максимум, есть еще Максимум-готiвка. В чем разница этих двух последних? И нужны ли они мне, ибо я там не понял по условиям обслуживания и комиссиям. Например, это - "Обслуговування картки в рамках розрахункових операцій (щомісячно від суми заборгованості - від 20 грн. і більше на кінець Розрахункового періоду) 3,5%".
Запутался я.. дайте совет. Цель открытия счета - хочу бесплатно переводить на карту с карты другого банка, обналичивать в допустимых границах, рассчитываться картой , пользование кешбеком, открытие депозита.
Для ваших целей пакета white будет достаточно. Максимум-готивка нужна если хотите снимать нал за счет кред лимита без комиссии, само собой процент за пользование деньгами начисляется за период пользования. Максимум - это стадартная кредитка с грейс периодом.
antey718, добрый день. И я добавлю - акция Пригласи друга закончилась в январе, 200 грн. не выплачивается за оформление.