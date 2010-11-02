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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8650865186528653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:49

  dnepryanik написав:И второй вопрос. есть ли какие-то реферальные программы и бонусы за открытие счета?


Есть, но не для нас:

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В это сложное время неуместно тратить миллионы на рекламу, поэтому мы отменили все рекламные кампании дебетовых карт.
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:59

  dnepryanik написав:
  Alfa_Bank написав:
  dnepryanik написав:а сейчас нет никаких бонусов реферальных?

dnepryanik, добрый день. Нет.

меня интересует открытие дебетовой или кредитной карты, где есть % на остаток личных средств, как это есть в других банках. Какую посоветуете? Просто ваша техподдержка в телеграме немного не грамотная и не дает мне полный ответ) Ибо постоянно переводить деньги с доходного сейфа на карту для будущего расчета не очень удобно, теряя дни по начислению % на остаток личных средств.
И второй вопрос. есть ли какие-то реферальные программы и бонусы за открытие счета?

dnepryanik, добрый день. У нас все карты с % на доходный сейф. На остаток основного счета % не начисляется. Доступные дебетовые карты для оформления - https://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi. Действующих реферальных программ сейчас нет.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:02

  dnepryanik написав:
  Alfa_Bank написав:
  dnepryanik написав:а сейчас нет никаких бонусов реферальных?

dnepryanik, добрый день. Нет.

меня интересует открытие дебетовой или кредитной карты, где есть % на остаток личных средств, как это есть в других банках. Какую посоветуете? Просто ваша техподдержка в телеграме немного не грамотная и не дает мне полный ответ) Ибо постоянно переводить деньги с доходного сейфа на карту для будущего расчета не очень удобно, теряя дни по начислению % на остаток личных средств.
И второй вопрос. есть ли какие-то реферальные программы и бонусы за открытие счета?

такой симбиоз как "кредитная карта с %% на остаток личных средст" Алла щас не предлагает.
Есть кредитка, есть дебетка+дохсейф, есть самостоятельный сбервклад.
Кредитка(бесплатно) для оплат покупок
Дебетка(условно-бесплатное обслуживание) для работы с налом, депозитами и погашения кредитки
Сбер для накапливания собственных средст, он позволяет (почти)мнгновенно снимать гроши на карты в любое время дня и ночи.
В течение 60дней клиент тратит на покупки ТОЛЬКО кредитные средства с Максимки.
В это время на сбере накапливается сумма собственных средств под 9%
К концу 60дн периода грейса клиент гасит задолженность на Максимке переводом средств со сбера.

ПС. Ну нету рефералок, кончились... савсэм :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:05

Alfa_Bank
Так что там с моим вчерашним платежом - выяснилась причина возврата?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:07

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Так что там с моим вчерашним платежом - выяснилась причина возврата?

Vorlon, добрый день. Произошел тех.сбой. Попробуйте повторить платеж.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 8650865186528653
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