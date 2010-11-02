dnepryanik написав:И второй вопрос. есть ли какие-то реферальные программы и бонусы за открытие счета?
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dnepryanik написав:а сейчас нет никаких бонусов реферальных?
dnepryanik, добрый день. Нет.
меня интересует открытие дебетовой или кредитной карты, где есть % на остаток личных средств, как это есть в других банках. Какую посоветуете? Просто ваша техподдержка в телеграме немного не грамотная и не дает мне полный ответ) Ибо постоянно переводить деньги с доходного сейфа на карту для будущего расчета не очень удобно, теряя дни по начислению % на остаток личных средств. И второй вопрос. есть ли какие-то реферальные программы и бонусы за открытие счета?
dnepryanik написав:а сейчас нет никаких бонусов реферальных?
dnepryanik, добрый день. Нет.
меня интересует открытие дебетовой или кредитной карты, где есть % на остаток личных средств, как это есть в других банках. Какую посоветуете? Просто ваша техподдержка в телеграме немного не грамотная и не дает мне полный ответ) Ибо постоянно переводить деньги с доходного сейфа на карту для будущего расчета не очень удобно, теряя дни по начислению % на остаток личных средств. И второй вопрос. есть ли какие-то реферальные программы и бонусы за открытие счета?
такой симбиоз как "кредитная карта с %% на остаток личных средст" Алла щас не предлагает. Есть кредитка, есть дебетка+дохсейф, есть самостоятельный сбервклад. Кредитка(бесплатно) для оплат покупок Дебетка(условно-бесплатное обслуживание) для работы с налом, депозитами и погашения кредитки Сбер для накапливания собственных средст, он позволяет (почти)мнгновенно снимать гроши на карты в любое время дня и ночи. В течение 60дней клиент тратит на покупки ТОЛЬКО кредитные средства с Максимки. В это время на сбере накапливается сумма собственных средств под 9% К концу 60дн периода грейса клиент гасит задолженность на Максимке переводом средств со сбера.
clientage спасибо!) разъяснили, еще интересует вопрос, покупка валюты онлайн я так понял без комиссии, а как потом без % ее снять наличными? Только через успешно завершенный депозит и заказ по окончании его валюты в кассе банка?
а где тарифы по сбервкладу? не могу найти на сайте
Или просто опишу, как хочу пользоваться)
бесплатно переводить с монобанка деньги на карту, бесплатно обналичивать через банкомат (не более 30 тыс грн в месяц), пользоваться кешбеком cashu, получать % на остаток личных средств в грн (если есть варианты, то в долларах, но за адекватный %), и чтобы деньги не лежали просто так, покупать онлайн валюту с последующим ее обналичиванием без комиссий, открытие депозитов в грн и usd, снятие наличных денег заграницей в банкомате (не более 1000$) без комиссий (тут гривневая карта подойдет? или нужно долларовую открыть?).
Возможно много текста и не понятно, и много хочу) но есть приват, но там не устраивает % комиссий за начисление на дебетовую, на кредитной малый % на остаток, обналичивание в грн аж 1%. есть моно, тут вроде всё ок, но обнал 0.5% и нет некоторых плюшек, которые есть в алле.
Посоветуйте, что открыть в Альфа, если мои желание реально реализовать) пока вижу вариант - пользование кредиткой максимум, и параллельное накопление денег на дебетовой/или этом сбервкладе, а потом погашение.
dnepryanik написав:Посоветуйте, что открыть в Альфа, если мои желание реально реализовать) пока вижу вариант - пользование кредиткой максимум, и параллельное накопление денег на дебетовой/или этом сбервкладе, а потом погашение.
Вы сделали правильный вывод Все ваши хотелки будут удовлетворены именно в такой реализации: КК + Пакетная Советую присмотреться к новому Вайту: в пакете грн + 1 валютная. А 2ю валютную можно открыть как ФастКард (бесплатно). Валюту с карт можно снимать в пределах отого ОБЩЕГО шарового лимита 30К/мес по всему миру. Ну а со срочного депо можно снять тело в любом объёме в любое время через менагер-касса.
Изучайте тарифы на сайте: Максимум, Вайт(условно-бесплатно!), ФастКард Для сбера нет особых тарифов: несниж сумма в МАБе 100грн, 10уе %% по Вкладам есть на сайте и в МАБе(с маааааленьким бонусом )
ПС. В Пакетных (дебетках) есть комисс за конвертацию (1%), у Кредитки - нет
Востаннє редагувалось clientage в Чет 04 чер, 2020 13:39, всього редагувалось 1 раз.
dnepryanik написав:clientage спасибо!) разъяснили, еще интересует вопрос, покупка валюты онлайн я так понял без комиссии, а как потом без % ее снять наличными? Только через успешно завершенный депозит и заказ по окончании его валюты в кассе банка?
а где тарифы по сбервкладу? не могу найти на сайте
Или просто опишу, как хочу пользоваться)
бесплатно переводить с монобанка деньги на карту, бесплатно обналичивать через банкомат (не более 30 тыс грн в месяц), пользоваться кешбеком cashu, получать % на остаток личных средств в грн (если есть варианты, то в долларах, но за адекватный %), и чтобы деньги не лежали просто так, покупать онлайн валюту с последующим ее обналичиванием без комиссий, открытие депозитов в грн и usd, снятие наличных денег заграницей в банкомате (не более 1000$) без комиссий (тут гривневая карта подойдет? или нужно долларовую открыть?).
Возможно много текста и не понятно, и много хочу) но есть приват, но там не устраивает % комиссий за начисление на дебетовую, на кредитной малый % на остаток, обналичивание в грн аж 1%. есть моно, тут вроде всё ок, но обнал 0.5% и нет некоторых плюшек, которые есть в алле.
Посоветуйте, что открыть в Альфа, если мои желание реально реализовать) пока вижу вариант - пользование кредиткой максимум, и параллельное накопление денег на дебетовой/или этом сбервкладе, а потом погашение.
Кроме максимума, посмотрите трэвел. Там годовая абонплата, но кэшбек (называется не кешью, а баллы путешественника) значительно выше, 3% минус налоги на все операции, кроме исключений (которых, правда, довольно много) - если платите картой 5значные суммы в месяц, то вы абонку отобьёте на кэшбеке в первый же месяц. Правда, использовать кэшбек с этой карты можно только компенсируя траты из путешествий - авиа или ж/д билеты, отели, услуги турагенств и т.п., надо куда-то ездить транспортом.