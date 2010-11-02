Додано: Чет 04 чер, 2020 13:24

clientage спасибо!) разъяснили, еще интересует вопрос, покупка валюты онлайн я так понял без комиссии, а как потом без % ее снять наличными? Только через успешно завершенный депозит и заказ по окончании его валюты в кассе банка?



а где тарифы по сбервкладу? не могу найти на сайте





Или просто опишу, как хочу пользоваться)



бесплатно переводить с монобанка деньги на карту, бесплатно обналичивать через банкомат (не более 30 тыс грн в месяц), пользоваться кешбеком cashu, получать % на остаток личных средств в грн (если есть варианты, то в долларах, но за адекватный %), и чтобы деньги не лежали просто так, покупать онлайн валюту с последующим ее обналичиванием без комиссий, открытие депозитов в грн и usd, снятие наличных денег заграницей в банкомате (не более 1000$) без комиссий (тут гривневая карта подойдет? или нужно долларовую открыть?).



Возможно много текста и не понятно, и много хочу) но есть приват, но там не устраивает % комиссий за начисление на дебетовую, на кредитной малый % на остаток, обналичивание в грн аж 1%. есть моно, тут вроде всё ок, но обнал 0.5% и нет некоторых плюшек, которые есть в алле.



Посоветуйте, что открыть в Альфа, если мои желание реально реализовать) пока вижу вариант - пользование кредиткой максимум, и параллельное накопление денег на дебетовой/или этом сбервкладе, а потом погашение.