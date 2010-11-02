Правильно - иметь обе карты и платить той или иной исходя из ожидаемого профита
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:16
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:20
clientage
Расшифруйте пожалуйста)
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"Советую присмотреться к новому Вайту: в пакете грн + 1 валютная. А 2ю валютную можно открыть как ФастКард (бесплатно)." - то есть в пакете вайт сделать - 1 карта гривневая мастер, 1 виза гривневая, и еще 1 открыть валютную фасткард? Или вы имели в виду, что в пакете вайт одну выбрать в гривне, а другую в долларах, например?
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На сайте в тарифах про пакет вайт написано "Залишок коштів у Банку от 50 тыс грн для бесплатного пользованием вайтом" - это в том числе и депозит от 50 тыс грн или в эквиваленте в долларах?
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"В Пакетных (дебетках) есть комисс за конвертацию (1%), у Кредитки - нет" - я так понимаю, если оплачивать товары за границей, где цена будет в долларах, евро, лирах и прочих валютах с гривневой карты, то гривны будут переводится в нужную валюту по курсу и еще +1% за конвертацию? Кредитка максимум может быть в долларах?
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При удачном завершении любого депозита, что гривну, что доллар можно будет без комиссий снять наличными в кассе? нужно, как и в других банках заранее заказать деньги в конкретном отделении?
а с доходного сейфа вообще снимается наличка? и какой тариф?
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Если задаю глупые вопросы, извините, просто хочу всё разобрать по полочкам) пусть вам альфабанк доплатит за консультацию, а то их онлайн-консультанты в телеграмме плохо знают тарифы)
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:57
Попробуйте разобраться по отдельности:
1. Сначала с КК "Максимум"
2. Потом с дебетовыми картами и пакетом, который выбрали.
3. Потом с онлайн-обменом и пополнением карт из других банков.
Каждый из этих вопросов довольно объемный, а для человека "с улицы" будет реально сложно.
Если начнете вникать во все сразу, будет каша в голове и запутаетесь окончательно.
Не пытайтесь охватить сразу все.
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