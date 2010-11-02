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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8651865286538654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:16

  dnepryanik написав:sanyok видел ее, но наверно проще будет обычную максималку


Правильно - иметь обе карты и платить той или иной исходя из ожидаемого профита :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:20

clientage

Расшифруйте пожалуйста)
-------------------------
"Советую присмотреться к новому Вайту: в пакете грн + 1 валютная. А 2ю валютную можно открыть как ФастКард (бесплатно)." - то есть в пакете вайт сделать - 1 карта гривневая мастер, 1 виза гривневая, и еще 1 открыть валютную фасткард? Или вы имели в виду, что в пакете вайт одну выбрать в гривне, а другую в долларах, например?
-------------------------
На сайте в тарифах про пакет вайт написано "Залишок коштів у Банку от 50 тыс грн для бесплатного пользованием вайтом" - это в том числе и депозит от 50 тыс грн или в эквиваленте в долларах?
-------------------------
"В Пакетных (дебетках) есть комисс за конвертацию (1%), у Кредитки - нет" - я так понимаю, если оплачивать товары за границей, где цена будет в долларах, евро, лирах и прочих валютах с гривневой карты, то гривны будут переводится в нужную валюту по курсу и еще +1% за конвертацию? Кредитка максимум может быть в долларах?
-------------------------
При удачном завершении любого депозита, что гривну, что доллар можно будет без комиссий снять наличными в кассе? нужно, как и в других банках заранее заказать деньги в конкретном отделении?
а с доходного сейфа вообще снимается наличка? и какой тариф?
-------------------------
Если задаю глупые вопросы, извините, просто хочу всё разобрать по полочкам) пусть вам альфабанк доплатит за консультацию, а то их онлайн-консультанты в телеграмме плохо знают тарифы)
dnepryanik
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:57

  dnepryanik написав:Если задаю глупые вопросы, извините, просто хочу всё разобрать по полочкам) пусть вам альфабанк доплатит за консультацию, а то их онлайн-консультанты в телеграмме плохо знают тарифы)


Попробуйте разобраться по отдельности:
1. Сначала с КК "Максимум"
2. Потом с дебетовыми картами и пакетом, который выбрали.
3. Потом с онлайн-обменом и пополнением карт из других банков.

Каждый из этих вопросов довольно объемный, а для человека "с улицы" будет реально сложно.
Если начнете вникать во все сразу, будет каша в голове и запутаетесь окончательно.
Не пытайтесь охватить сразу все.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:49

Re: Альфа-Банк

Коллеги,мне тут насыпали карту Альфы да еще и с лимитом - я не особо хотел, но прям уговорили...а друг говорит, мол Альфа только разденет тебя, нет в ней толку...Вот думаю теперь - активировать вообще ? :)
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 02:30

  Rack написав:Коллеги,мне тут насыпали карту Альфы да еще и с лимитом - я не особо хотел, но прям уговорили...а друг говорит, мол Альфа только разденет тебя, нет в ней толку...Вот думаю теперь - активировать вообще ? :)

Ну если вы человек внимательный и постоянно читаете эту ветку форума, то почему бы и нет :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 07:59

Приложение

Зашел в плеймаркет, скачать приложение,и сходу нашел их 3шт.Все от Альфа банк.Каким пользоватся? Качать все и пробовать нет времени...
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:19

  Rack написав:Зашел в плеймаркет, скачать приложение,и сходу нашел их 3шт.Все от Альфа банк.Каким пользоватся? Качать все и пробовать нет времени...

Rack, добрый день. Наше приложение называется Alfa-Mobile Ukraine с белой пиктограммой и красной буквой А на ней.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:11

  Rack написав:Коллеги,мне тут насыпали карту Альфы да еще и с лимитом - я не особо хотел, но прям уговорили...а друг говорит, мол Альфа только разденет тебя, нет в ней толку...Вот думаю теперь - активировать вообще ? :)

А какую КК вам дали?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:11

  Rack написав:Зашел в плеймаркет, скачать приложение,и сходу нашел их 3шт.Все от Альфа банк.Каким пользоватся? Качать все и пробовать нет времени...

Российское и белорусское скачивать не нужно
Stringer
 
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