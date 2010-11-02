Додано: Чет 04 чер, 2020 15:20

clientage



Расшифруйте пожалуйста)

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"Советую присмотреться к новому Вайту: в пакете грн + 1 валютная. А 2ю валютную можно открыть как ФастКард (бесплатно)." - то есть в пакете вайт сделать - 1 карта гривневая мастер, 1 виза гривневая, и еще 1 открыть валютную фасткард? Или вы имели в виду, что в пакете вайт одну выбрать в гривне, а другую в долларах, например?

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На сайте в тарифах про пакет вайт написано "Залишок коштів у Банку от 50 тыс грн для бесплатного пользованием вайтом" - это в том числе и депозит от 50 тыс грн или в эквиваленте в долларах?

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"В Пакетных (дебетках) есть комисс за конвертацию (1%), у Кредитки - нет" - я так понимаю, если оплачивать товары за границей, где цена будет в долларах, евро, лирах и прочих валютах с гривневой карты, то гривны будут переводится в нужную валюту по курсу и еще +1% за конвертацию? Кредитка максимум может быть в долларах?

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При удачном завершении любого депозита, что гривну, что доллар можно будет без комиссий снять наличными в кассе? нужно, как и в других банках заранее заказать деньги в конкретном отделении?

а с доходного сейфа вообще снимается наличка? и какой тариф?

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Если задаю глупые вопросы, извините, просто хочу всё разобрать по полочкам) пусть вам альфабанк доплатит за консультацию, а то их онлайн-консультанты в телеграмме плохо знают тарифы)