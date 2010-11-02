UPD: Уже заработало
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:16
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 05 чер, 2020 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:16
У меня КК Максимум и дебетка гривневая и валютная Ультра, два месяца делаю покупки только с кредитки и только по кешбечным категориям в конце каждого месяца выходить до 1 000 гривен кешбеку, а это уже чистый зароботок. Когда кредитные средства вовремя погашать выплат никаких. Так что в этой категории не разденут. А вот кредит онлайн в Альфе под 45 годовых могут
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:33
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:37
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:48
Re: Альфа-Банк
Если 2 кредитки Эко-максимум то бонусы можно получить 500+500 или всего 500 в месяц?
Размер имеет значение.
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