RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8652865386548655

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:16

"IT-нация" продолжает радовать неработающими банковскими сервисами
Зображення

UPD: Уже заработало
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 05 чер, 2020 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11543
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6839 раз.
Подякували: 3080 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:16

  Rack написав:Коллеги,мне тут насыпали карту Альфы да еще и с лимитом - я не особо хотел, но прям уговорили...а друг говорит, мол Альфа только разденет тебя, нет в ней толку...Вот думаю теперь - активировать вообще ? :)


У меня КК Максимум и дебетка гривневая и валютная Ультра, два месяца делаю покупки только с кредитки и только по кешбечным категориям в конце каждого месяца выходить до 1 000 гривен кешбеку, а это уже чистый зароботок. Когда кредитные средства вовремя погашать выплат никаких. Так что в этой категории не разденут. А вот кредит онлайн в Альфе под 45 годовых могут
joik
 
Повідомлень: 238
З нами з: 24.07.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:33

  omb написав:Alfa_Bank А где-то можно увидеть историю по кешью больше чем на месяц? Хотел посмотреть в какой категории магазин Ярослав, в котором покупал осенью и не могу :(

omb, добрый день. Нет. Можете мне указать дату покупки, посмотрю.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 8808
З нами з: 18.02.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:37

  omb написав:Alfa_Bank А где-то можно увидеть историю по кешью больше чем на месяц? Хотел посмотреть в какой категории магазин Ярослав, в котором покупал осенью и не могу :(


В выписке в Web версии по МСС.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3234
З нами з: 24.06.15
Подякував: 57 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:48

Re: Альфа-Банк

Если 2 кредитки Эко-максимум то бонусы можно получить 500+500 или всего 500 в месяц?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3367
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8652865386548655
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, Housane, jay2004, Kevin і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1634, 1635, 1636
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16350 2271962
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 10:30
Вкладчик1234
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4090, 4091, 4092
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40919 4960759
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 10:22
avoska220
Банк Глобус 1 ... 668, 669, 670
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6691 868626
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 10:20
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86545)
05.06.2020 10:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.