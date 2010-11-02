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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8653865486558656>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:16

"IT-нация" продолжает радовать неработающими банковскими сервисами
Зображення

UPD: Уже заработало
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 05 чер, 2020 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:16

  Rack написав:Коллеги,мне тут насыпали карту Альфы да еще и с лимитом - я не особо хотел, но прям уговорили...а друг говорит, мол Альфа только разденет тебя, нет в ней толку...Вот думаю теперь - активировать вообще ? :)


У меня КК Максимум и дебетка гривневая и валютная Ультра, два месяца делаю покупки только с кредитки и только по кешбечным категориям в конце каждого месяца выходить до 1 000 гривен кешбеку, а это уже чистый зароботок. Когда кредитные средства вовремя погашать выплат никаких. Так что в этой категории не разденут. А вот кредит онлайн в Альфе под 45 годовых могут
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:33

  omb написав:Alfa_Bank А где-то можно увидеть историю по кешью больше чем на месяц? Хотел посмотреть в какой категории магазин Ярослав, в котором покупал осенью и не могу :(

omb, добрый день. Нет. Можете мне указать дату покупки, посмотрю.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:37

  omb написав:Alfa_Bank А где-то можно увидеть историю по кешью больше чем на месяц? Хотел посмотреть в какой категории магазин Ярослав, в котором покупал осенью и не могу :(


В выписке в Web версии по МСС.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:48

Re: Альфа-Банк

Если 2 кредитки Эко-максимум то бонусы можно получить 500+500 или всего 500 в месяц?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:10

  2XL написав:Если 2 кредитки Эко-максимум то бонусы можно получить 500+500 или всего 500 в месяц?

2XL, добрый день. 500+500.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:34

  omb написав:Alfa_Bank А где-то можно увидеть историю по кешью больше чем на месяц? Хотел посмотреть в какой категории магазин Ярослав, в котором покупал осенью и не могу :(

А вы можете глянуть Выписку по счету в МАБе (не Мобайле), там глубина 90дн
Еще мона порыться в СМСках в Хистори Мобайла
И закажите себе ежемес. выписки на мыло, это бесплатно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:41

  guntherhouse777 написав:
  Rack написав:Коллеги,мне тут насыпали карту Альфы да еще и с лимитом - я не особо хотел, но прям уговорили...а друг говорит, мол Альфа только разденет тебя, нет в ней толку...Вот думаю теперь - активировать вообще ? :)

А какую КК вам дали?

Только вскрыл пакет ) а там world debit именная
что она может?
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:43

  clientage написав:А вы можете глянуть Выписку по счету в МАБе (не Мобайле), там глубина 90дн

там можно любой период посмотреть - только что 2018 и 2019 год посмотрел одновременно
Skiw :D
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:49

Skiwб clientage спасибки, попробую
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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