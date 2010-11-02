Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:16
"IT-нация" продолжает радовать неработающими банковскими сервисами
UPD: Уже заработало
Востаннє редагувалось
Вкладчик1234
в П'ят 05 чер, 2020 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:16
Rack написав:
Коллеги,мне тут насыпали карту Альфы да еще и с лимитом - я не особо хотел, но прям уговорили...а друг говорит, мол Альфа только разденет тебя, нет в ней толку...Вот думаю теперь - активировать вообще ?
У меня КК Максимум и дебетка гривневая и валютная Ультра, два месяца делаю покупки только с кредитки и только по кешбечным категориям в конце каждого месяца выходить до 1 000 гривен кешбеку, а это уже чистый зароботок. Когда кредитные средства вовремя погашать выплат никаких. Так что в этой категории не разденут. А вот кредит онлайн в Альфе под 45 годовых могут
joik
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:33
omb написав: Alfa_Bank
А где-то можно увидеть историю по кешью больше чем на месяц? Хотел посмотреть в какой категории магазин Ярослав, в котором покупал осенью и не могу
omb, добрый день. Нет. Можете мне указать дату покупки, посмотрю.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:48
Если 2 кредитки Эко-максимум то бонусы можно получить 500+500 или всего 500 в месяц?
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:10
2XL написав:
Если 2 кредитки Эко-максимум то бонусы можно получить 500+500 или всего 500 в месяц?
2XL, добрый день. 500+500.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:34
omb написав: Alfa_Bank
А где-то можно увидеть историю по кешью больше чем на месяц? Хотел посмотреть в какой категории магазин Ярослав, в котором покупал осенью и не могу
А вы можете глянуть Выписку по счету в МАБе (не Мобайле), там глубина 90дн
Еще мона порыться в СМСках в Хистори Мобайла
И закажите себе ежемес. выписки на мыло, это бесплатно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:41
guntherhouse777 написав: Rack написав:
Коллеги,мне тут насыпали карту Альфы да еще и с лимитом - я не особо хотел, но прям уговорили...а друг говорит, мол Альфа только разденет тебя, нет в ней толку...Вот думаю теперь - активировать вообще ?
А какую КК вам дали?
Только вскрыл пакет ) а там world debit именная
что она может?
Rack
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:43
clientage написав:
А вы можете глянуть Выписку по счету в МАБе (не Мобайле), там глубина 90дн
там можно любой период посмотреть - только что 2018 и 2019 год посмотрел одновременно
Skiw
Skiw
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:49
Skiwб clientage спасибки, попробую
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omb
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