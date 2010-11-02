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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8653865486558656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:04

  Rack написав:
  guntherhouse777 написав:
  Rack написав:Коллеги,мне тут насыпали карту Альфы да еще и с лимитом - я не особо хотел, но прям уговорили...а друг говорит, мол Альфа только разденет тебя, нет в ней толку...Вот думаю теперь - активировать вообще ? :)

А какую КК вам дали?

Только вскрыл пакет ) а там world debit именная
что она может?

Касивая, жоnеньkaя? :lol:
Узнайте Тариф какой у неё?
Максимум 2.0?
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 05 чер, 2020 12:05, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:04

Re: Альфа-Банк

Хто тестив, купівля на якабу онлайн чи при самовивозі це книжки чи м.б. варіанти?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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