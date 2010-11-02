Rack написав:
Только вскрыл пакет ) а там world debit именная
что она может?
Касивая, жоnеньkaя?
Узнайте Тариф какой у неё?
Максимум 2.0?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:04
Касивая, жоnеньkaя?
Узнайте Тариф какой у неё?
Максимум 2.0?
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 05 чер, 2020 12:05, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:04
Re: Альфа-Банк
Хто тестив, купівля на якабу онлайн чи при самовивозі це книжки чи м.б. варіанти?
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