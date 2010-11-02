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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8653865486558656

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:04

  Rack написав:
  guntherhouse777 написав:
  Rack написав:Коллеги,мне тут насыпали карту Альфы да еще и с лимитом - я не особо хотел, но прям уговорили...а друг говорит, мол Альфа только разденет тебя, нет в ней толку...Вот думаю теперь - активировать вообще ? :)

А какую КК вам дали?

Только вскрыл пакет ) а там world debit именная
что она может?

Касивая, жоnеньkaя? :lol:
Узнайте Тариф какой у неё?
Максимум 2.0?
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 05 чер, 2020 12:05, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:04

Re: Альфа-Банк

Хто тестив, купівля на якабу онлайн чи при самовивозі це книжки чи м.б. варіанти?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:33

chipmunk в моно покупка онлайн в якабу прошла как розваги и спорт... и пролетела мимо партнерского кешбека
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:10

Re: Альфа-Банк

Мне вернули мои бонусы, и Cash'U и Travel, только Cash'U на 150 бонусов меньше - неправильно посчитали даты и списали еще раз бонусы за возврат залога, видимо.

Ретроактивно, понятно, ничего не начислили. Вот думаю, стоит начинать эту войну или простить уже бонусы за две недели? :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:19

  Seva написав:Мне вернули мои бонусы, и Cash'U и Travel, только Cash'U на 150 бонусов меньше - неправильно посчитали даты и списали еще раз бонусы за возврат залога, видимо.

Ретроактивно, понятно, ничего не начислили. Вот думаю, стоит начинать эту войну или простить уже бонусы за две недели? :mrgreen:

Не поойняв!
Да вы еще сорри-бонус требуйте для успокоения нервоФФ
Хай хоть зонтик касненький презентуют :)
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 05 чер, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:19

Re: Альфа-Банк

Можливо хто в курсі "АльфаБанк Рассрочка 0% на 5 месяцев" в інтернет магазині як спрацює? як легка розстрочка? чи якісь інші сценарії? цікавлять підводні камені. маю в наявності Максимум 2.0 з достатнім кредлімітом, але на сайті магазину номер картки не питають і додаткової інформації теж нема. Вдалося вияснити лише в консультанта про 50 грн/міс за смс інформування
(Інтернет магазин Touch.com.ua)
balance
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:23

  balance написав:Можливо хто в курсі "АльфаБанк Рассрочка 0% на 5 месяцев" в інтернет магазині як спрацює? як легка розстрочка? чи якісь інші сценарії? цікавлять підводні камені. маю в наявності Максимум 2.0 з достатнім кредлімітом, але на сайті магазину номер картки не питають і додаткової інформації теж нема. Вдалося вияснити лише в консультанта про 50 грн/міс за смс інформування
(Інтернет магазин Touch.com.ua)

balance, доброго дня. Це не легка розстрочка, а споживчий кредит.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:24

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Не поойняв!
Да вы еще сорри-бонус требуйте для успокоения нервоФФ
Хай хоть зонтик касненький презентуют

я тут как раз свой пакет на Графит перевыпускаю, а мне четыре карты в нем нужно. Готов две сверх пакета принять от банка в подарок в качестве сорри-бонуса :mrgreen: Alfa_Bank что скажете?))
Seva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:30

  Seva написав:
  clientage написав:Не поойняв!
Да вы еще сорри-бонус требуйте для успокоения нервоФФ
Хай хоть зонтик касненький презентуют

я тут как раз свой пакет на Графит перевыпускаю, а мне четыре карты в нем нужно. Готов две сверх пакета принять от банка в подарок в качестве сорри-бонуса :mrgreen: Alfa_Bank что скажете?))


Seva, добрый день. Банк воспользовался своим правом согласно ПЛ аннулировать бонусы при подозрении в мошенничестве. Вы предоставили подтверждение операций и ПЛ была восстановлена. Детали по отсутствию 150 бонусов напишу в ЛС.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:57

Re: Альфа-Банк

СМС в МАБе перестали ходить.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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