Rack написав:
Только вскрыл пакет ) а там world debit именная
что она может?
Касивая, жоnеньkaя?
Узнайте Тариф какой у неё?
Максимум 2.0?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:04
Касивая, жоnеньkaя?
Узнайте Тариф какой у неё?
Максимум 2.0?
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 05 чер, 2020 12:05, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:04
Re: Альфа-Банк
Хто тестив, купівля на якабу онлайн чи при самовивозі це книжки чи м.б. варіанти?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:33
chipmunk в моно покупка онлайн в якабу прошла как розваги и спорт... и пролетела мимо партнерского кешбека
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:10
Re: Альфа-Банк
Мне вернули мои бонусы, и Cash'U и Travel, только Cash'U на 150 бонусов меньше - неправильно посчитали даты и списали еще раз бонусы за возврат залога, видимо.
Ретроактивно, понятно, ничего не начислили. Вот думаю, стоит начинать эту войну или простить уже бонусы за две недели?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:19
Не поойняв!
Да вы еще сорри-бонус требуйте для успокоения нервоФФ
Хай хоть зонтик касненький презентуют
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 05 чер, 2020 13:19, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:19
Re: Альфа-Банк
Можливо хто в курсі "АльфаБанк Рассрочка 0% на 5 месяцев" в інтернет магазині як спрацює? як легка розстрочка? чи якісь інші сценарії? цікавлять підводні камені. маю в наявності Максимум 2.0 з достатнім кредлімітом, але на сайті магазину номер картки не питають і додаткової інформації теж нема. Вдалося вияснити лише в консультанта про 50 грн/міс за смс інформування
(Інтернет магазин Touch.com.ua)
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:23
balance, доброго дня. Це не легка розстрочка, а споживчий кредит.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:24
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:30
Seva, добрый день. Банк воспользовался своим правом согласно ПЛ аннулировать бонусы при подозрении в мошенничестве. Вы предоставили подтверждение операций и ПЛ была восстановлена. Детали по отсутствию 150 бонусов напишу в ЛС.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:57
Re: Альфа-Банк
СМС в МАБе перестали ходить.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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