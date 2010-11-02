Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:40

Были блокировки (и возвраты) залога за прокатные машины, от 10 до 20 тысяч. Все бы ничего, но МСС был 4121 (такси), а я в мае как раз получил 10% кешбека на такси. Ну и видимо кто-то в безопасности решил, что частые покупки и возвраты по 10-20 тысяч за такси выглядят подозрительно, а я набиваю кешбек таким образом (хотя орехи же списывались каждый раз после возврата, так что мне все равно не до конца ясна мотивация безопасников, похоже на "лучше заблокируем, а то мало ли, как бы чего не вышло")