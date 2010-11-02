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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8654865586568657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:18

  Alfa_Bank написав:Seva, добрый день. Банк воспользовался своим правом согласно ПЛ аннулировать бонусы при подозрении в мошенничестве

А в чём банк увидел возможное мошенничество?
1. В больших тратах
2. В больших бонусах
3. В самом факте "отоваривания" бонусов
4. Третьи лица завладели данными карты клиента, и набили ему бонусов
5. Ваш вариант
:)

Это чтобы понимать для себя, что делать можно, и что нельзя
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:20

  cdj2 написав:СМС в МАБе перестали ходить. Киевстар.


Пуши стали приходить на финансовый номер
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:30

  Вкладчик1234 написав:
  Alfa_Bank написав:Seva, добрый день. Банк воспользовался своим правом согласно ПЛ аннулировать бонусы при подозрении в мошенничестве

А в чём банк увидел возможное мошенничество?
1. В больших тратах
2. В больших бонусах
3. В самом факте "отоваривания" бонусов
4. Третьи лица завладели данными карты клиента, и набили ему бонусов
5. Ваш вариант
:)

Это чтобы понимать для себя, что делать можно, и что нельзя

Вкладчик1234, добрый день. Если Seva посчитает нужным, расскажет детали. Я бы сказала, 5) ваш вариант:)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:40

Re: Альфа-Банк

Были блокировки (и возвраты) залога за прокатные машины, от 10 до 20 тысяч. Все бы ничего, но МСС был 4121 (такси), а я в мае как раз получил 10% кешбека на такси. Ну и видимо кто-то в безопасности решил, что частые покупки и возвраты по 10-20 тысяч за такси выглядят подозрительно, а я набиваю кешбек таким образом (хотя орехи же списывались каждый раз после возврата, так что мне все равно не до конца ясна мотивация безопасников, похоже на "лучше заблокируем, а то мало ли, как бы чего не вышло") :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:45

  Seva написав:Были блокировки (и возвраты) залога за прокатные машины, от 10 до 20 тысяч. Все бы ничего, но МСС был 4121 (такси), а я в мае как раз получил 10% кешбека на такси. Ну и видимо кто-то в безопасности решил, что частые покупки и возвраты по 10-20 тысяч за такси выглядят подозрительно, а я набиваю кешбек таким образом (хотя орехи же списывались каждый раз после возврата, так что мне все равно не до конца ясна мотивация безопасников, похоже на "лучше заблокируем, а то мало ли, как бы чего не вышло") :mrgreen:

І скільки раз так бавились?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:50

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Alfa_Bank написав:Seva, добрый день. Банк воспользовался своим правом согласно ПЛ аннулировать бонусы при подозрении в мошенничестве

А в чём банк увидел возможное мошенничество?
1. В больших тратах
2. В больших бонусах
3. В самом факте "отоваривания" бонусов
4. Третьи лица завладели данными карты клиента, и набили ему бонусов
5. Ваш вариант
:)

Это чтобы понимать для себя, что делать можно, и что нельзя

Вкладчик1234, добрый день. Если Seva посчитает нужным, расскажет детали. Я бы сказала, 5) ваш вариант:)


я бы все таки не употреблял тут термин мошеничество ... если вы выявили мошенника - это уголовное преступление и вы обязаны об этом сообщить в киберполицию и разбираться с этим должна уже полиция (а не ваш банк) ... тут идет речь о злоупореблении программой лояльности (в миру - о свинорыльстве) - это действие аморальное, но абсолютно законное. Так, что прошу вычеркнуть упоминание о мошенничестве вообще из лексикона кешью. Свини - это законопослушные люди, а кешью - это фантики.

Пенсионер, котрый дважды встал в очередь, чтоб купить в АТБ две акционные бутылки молока (при норме одну в руки) - он злоупотребил акцией, но преступления он не совершал, он свинорыл, но никак не мошенник.

#cвинорилценешахрай
Востаннє редагувалось IMPRINTER в П'ят 05 чер, 2020 15:01, всього редагувалось 6 разів.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:52

  Seva написав:Были блокировки (и возвраты) залога за прокатные машины, от 10 до 20 тысяч. Все бы ничего, но МСС был 4121 (такси), а я в мае как раз получил 10% кешбека на такси. Ну и видимо кто-то в безопасности решил, что частые покупки и возвраты по 10-20 тысяч за такси выглядят подозрительно, а я набиваю кешбек таким образом (хотя орехи же списывались каждый раз после возврата, так что мне все равно не до конца ясна мотивация безопасников, похоже на "лучше заблокируем, а то мало ли, как бы чего не вышло") :mrgreen:

ну при блоке Алка сразу начислила бонусы, а при возврате (через месяц?) было списание бонусов... ну и после 5..6 таких шаxeр-махeров у кого-то в СБ соринка в глаз попала и пролившаяся слеза не позволила свести дебет с кредитом... вот он и рубанул стоп-кран -- лучше передбеть, чем не добдеть...
Ну а клиентов любить, то дело д̶е̶с̶я̶т̶о̶е ОфПреда :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:10

Re: Альфа-Банк

clientage возвраты всегда через сутки, максимум через двое. Операции ни разу по счету не прошли

Квесторе_поверні та дофига, 44 раза с июля прошлого года
Seva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:23

  Seva написав:clientage возвраты всегда через сутки, максимум через двое. Операции ни разу по счету не прошли

Квесторе_поверні та дофига, 44 раза с июля прошлого года

Бедная СБ, там одной соринкой в глазу не обошлось :)
Там реально нервенная сис-ма истощилась
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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