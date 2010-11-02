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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:47
Глюкодром с новой фаст картой, никто точно не знает что и как.
Еле дозвонился, в результате получаю инфу, что карту активируют через 3 дня как ФОПу.
Далее еще интереснее, при получении карты я её сразу пополнил. В Мобильном МАБ баланс 0, в веб МАБ баланс == суме пополнения, видно что по счету денежка прошла.
Сейчас мобильным МАБ начал больше инфы показывать, но только не дает поменять пинкод.
баланс в Мобильном до сих пор 0
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vpchelko
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:53
В МАБ установка пинкода предлагается, но срабатывает с сообщением об ошибке " Помилка при встановлені PIN".
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vpchelko
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:55
vpchelko написав:
В МАБ установка пинкода предлагается, но срабатывает с сообщением об ошибке " Помилка при встановлені PIN".
значит у вас пин к карте выпущен в конверте.
по картам где пин выпускался в конверте в мабе устанавливать не давало.
хотя может быть дргугая причина
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в П'ят 05 чер, 2020 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:55
vpchelko написав:
Глюкодром с новой фаст картой, никто точно не знает что и как.
Еле дозвонился, в результате получаю инфу, что карту активируют через 3 дня как ФОПу.
Далее еще интереснее, при получении карты я её сразу пополнил. В Мобильном МАБ баланс 0, в веб МАБ баланс == суме пополнения, видно что по счету денежка прошла.
Сейчас мобильным МАБ начал больше инфы показывать, но только не дает поменять пинкод.
баланс в Мобильном до сих пор 0
vpchelko, добрый день. Если вы ФЛП, карта активируется на протяжении 3-х раб.дней, это время нужно для отправки данных в налоговую. До момента активации можно совершать валютообмен и пополнять карту по счету. После поступления суммы на счет, необходимо некоторое время для обновления баланса (обычно это до 1 часа). Активировать карту и установить пин-код сможете после постановки счета на учет в налоговой.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:58
Обычно 2-3 часа на налоговую хватало. Ну по крайне мере в форвард-банке.
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vpchelko
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:00
vpchelko написав:
В МАБ установка пинкода предлагается, но срабатывает с сообщением об ошибке " Помилка при встановлені PIN".
Дождитесь смс о постановке счета на учет и активируйте карту/установите ПИН-код в Мобайле.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в П'ят 05 чер, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:05
Alfa_Bank
Просто интересно, с чем связано время 3 недели (реально уже 2й месяц идет) на регистрацию Эко-Максимум в программе Экомаркета?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:06
ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Просто интересно, с чем связано время 3 недели (реально уже 2й месяц идет) на регистрацию Эко-Максимум в программе Экомаркета?
ukrprom2014, добрый день. Это временные рамки партнера. Лучше уточнять у них.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:09
clientage написав:
Касивая, жоnеньkaя?
Узнайте Тариф какой у неё?
Максимум 2.0?
Да, именно ж***, максимум 2.0 ))
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:13
ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Просто интересно, с чем связано время 3 недели (реально уже 2й месяц идет) на регистрацию Эко-Максимум в программе Экомаркета?
С тем шо комп у школяра Миши, которого мама-бухгалтер Эко-Маркета приводит по Сб. на работу поиграть в контру, уже 2ю неделю в ремонте на Ф1. А у Ф1 до сих пор нет кондёров на перепайку в БП, и вааще у них -- карантин и удаленно они паять не умеют
... делайте хоть что-нибудь!
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