Alfa_Bank
А нет планов поменять партнера или расширить сеть пратнеров - Сильпо, Новус...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:20
Alfa_Bank
А нет планов поменять партнера или расширить сеть пратнеров - Сильпо, Новус...
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:26
давайте Сільпо
хоч і дорожче, зате товар нормас
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|