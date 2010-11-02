RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8656865786588659

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:20

Alfa_Bank
А нет планов поменять партнера или расширить сеть пратнеров - Сильпо, Новус...
  • Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1639
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:26

давайте Сільпо
хоч і дорожче, зате товар нормас
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8587
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:40

  greenozon написав:давайте Сільпо
хоч і дорожче, зате товар нормас

Я тоже за сильпо. Но они вроде с другим банком свои дисконтные карты делали ((
Kalgan
 
Повідомлень: 361
З нами з: 02.01.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:45

Kalgan потому что Восток принадлежит учредителям Фоззи :mrgreen:
Seva
 
Повідомлень: 297
З нами з: 16.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8656865786588659
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alien, killer bees, MASolomko, melkh, slasva і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1805, 1806, 1807
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18062 2544937
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 17:22
Квесторе_поверніться
Банк Глобус 1 ... 670, 671, 672
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6710 869912
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 17:11
guntherhouse777
Юнекс Банк 1 ... 193, 194, 195
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
1941 29965
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 16:35
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.