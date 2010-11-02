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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:20
Alfa_Bank
А нет планов поменять партнера или расширить сеть пратнеров - Сильпо, Новус...
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:26
давайте Сільпо
хоч і дорожче, зате товар нормас
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greenozon
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:40
greenozon написав:
давайте Сільпо
хоч і дорожче, зате товар нормас
Я тоже за сильпо. Но они вроде с другим банком свои дисконтные карты делали ((
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Kalgan
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:45
Kalgan
потому что Восток принадлежит учредителям Фоззи
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Seva
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