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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8656865786588659

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:20

Alfa_Bank
А нет планов поменять партнера или расширить сеть пратнеров - Сильпо, Новус...
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1639
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:26

давайте Сільпо
хоч і дорожче, зате товар нормас
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 8589
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 556 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:40

  greenozon написав:давайте Сільпо
хоч і дорожче, зате товар нормас

Я тоже за сильпо. Но они вроде с другим банком свои дисконтные карты делали ((
Kalgan
 
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Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:45

Kalgan потому что Восток принадлежит учредителям Фоззи :mrgreen:
Seva
 
Повідомлень: 297
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Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:54

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:И закажите себе ежемес. выписки на мыло, это бесплатно
Где сие можно заказать? Или это самому надо формировать в МАБ за желаемый период?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:34

  MASolomko написав:
  clientage написав:И закажите себе ежемес. выписки на мыло, это бесплатно
Где сие можно заказать? Или это самому надо формировать в МАБ за желаемый период?

У персонального менеджера. До этого просила через КЦ - присылали за билинговый период разово
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:39

  vollena71 написав:
  MASolomko написав:
  clientage написав:И закажите себе ежемес. выписки на мыло, это бесплатно
Где сие можно заказать? Или это самому надо формировать в МАБ за желаемый период?

У персонального менеджера. До этого просила через КЦ - присылали за билинговый период разово

Если у вас введено в базу мыло, то саппорт быро все организует
А щас уже и чат есть, думаю вааще с нуля мона чату настучать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:27

  greenozon написав:давайте Сільпо
хоч і дорожче, зате товар нормас


в https://shop.silpo.ua/ простое шампанское оказалось дешевле, чем в магазине: по 99 грн против 116 или что-то такое, нужно еще эту сторону изучить
cohan
 
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