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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:20
Alfa_Bank
А нет планов поменять партнера или расширить сеть пратнеров - Сильпо, Новус...
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:26
давайте Сільпо
хоч і дорожче, зате товар нормас
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greenozon
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:40
greenozon написав:
давайте Сільпо
хоч і дорожче, зате товар нормас
Я тоже за сильпо. Но они вроде с другим банком свои дисконтные карты делали ((
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Kalgan
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:45
Kalgan
потому что Восток принадлежит учредителям Фоззи
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Seva
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:54
clientage написав:
И закажите себе ежемес. выписки на мыло, это бесплатно
Где сие можно заказать? Или это самому надо формировать в МАБ за желаемый период?
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MASolomko
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:34
MASolomko написав: clientage написав:
И закажите себе ежемес. выписки на мыло, это бесплатно
Где сие можно заказать? Или это самому надо формировать в МАБ за желаемый период?
У персонального менеджера. До этого просила через КЦ - присылали за билинговый период разово
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vollena71
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1
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:39
vollena71 написав: MASolomko написав: clientage написав:
И закажите себе ежемес. выписки на мыло, это бесплатно
Где сие можно заказать? Или это самому надо формировать в МАБ за желаемый период?
У персонального менеджера. До этого просила через КЦ - присылали за билинговый период разово
Если у вас введено в базу мыло, то саппорт быро все организует
А щас уже и чат есть, думаю вааще с нуля мона чату настучать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:27
greenozon написав:
давайте Сільпо
хоч і дорожче, зате товар нормас
в https://shop.silpo.ua/
простое шампанское оказалось дешевле, чем в магазине: по 99 грн против 116 или что-то такое, нужно еще эту сторону изучить
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cohan
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:26
+1 за Сильпо
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Суб 06 чер, 2020 00:09
Краще одразу Novus i Сільпо))
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Rimlyanin1
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