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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 06:23
Какой нафиг Сильпо. АТБ давайте!
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:17
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:27
Розділ тарифи жмакайте. Але може не показувати, якщо овердрафт існує наприклад...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:32
Подскажите, можно ли делать заявку на рассрочку покупки, если предыдущая заявка на другую покупку ещё не подтвердилась?
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:38
Ну если пришло приглашение, то мона.
Однако я вот тут тестил недавно открытие кучи Рассрочек
И так выходит, шо, например, в пределах 2х недель, шо даётся на подтверждение 1й рассрочки, вам не предложат Рассрочек более вашего кредлимита с учетом даже той 1й пока еще не подтвержденной Поэтому, если вы чувствуете!, шо сл. Рассрочка будет на более выгодную вам сумму, то оту 1ю (еще не подтвержденную) лучше таки подтвердить и сразу погасить, тем самым станет доступным больший лимит на сл-ю Рассрочку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:42
clientage
Ну это если лимит совсем маленький. К примеру, для лимита в 50к уже по барабану
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:46
Vorlon по всякому буває - у мене наприкінці березня ліміту в 55 тис. не вистачило. Ба навіть примудрився в тех.овер тоді влізти. Після того Альфа ще 11 тис. долила.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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