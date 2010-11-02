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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8657865886598660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:23

Какой нафиг Сильпо. АТБ давайте! :P
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:17

  ruvex написав:В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?

ruvex,
подскажите, а где именно в приложении это можно увидеть (условия бесплатности)?
В каком разделе?
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:27

  inspired1111 написав:
  ruvex написав:В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?

ruvex,
подскажите, а где именно в приложении это можно увидеть (условия бесплатности)?
В каком разделе?

Розділ тарифи жмакайте. Але може не показувати, якщо овердрафт існує наприклад...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:32

Подскажите, можно ли делать заявку на рассрочку покупки, если предыдущая заявка на другую покупку ещё не подтвердилась?
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Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:38

  Striker написав:Подскажите, можно ли делать заявку на рассрочку покупки, если предыдущая заявка на другую покупку ещё не подтвердилась?

Ну если пришло приглашение, то мона.
Однако я вот тут тестил недавно открытие кучи Рассрочек
И так выходит, шо, например, в пределах 2х недель, шо даётся на подтверждение 1й рассрочки, вам не предложат Рассрочек более вашего кредлимита с учетом даже той 1й пока еще не подтвержденной :( Поэтому, если вы чувствуете!, шо сл. Рассрочка будет на более выгодную вам сумму, то оту 1ю (еще не подтвержденную) лучше таки подтвердить и сразу погасить, тем самым станет доступным больший лимит на сл-ю Рассрочку :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:42

clientage
Ну это если лимит совсем маленький. К примеру, для лимита в 50к уже по барабану :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:46

Vorlon по всякому буває - у мене наприкінці березня ліміту в 55 тис. не вистачило. Ба навіть примудрився в тех.овер тоді влізти. Після того Альфа ще 11 тис. долила.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:01

  clientage написав:Ну если пришло приглашение, то мона.
Однако я вот тут тестил недавно открытие кучи Рассрочек
И так выходит, шо, например, в пределах 2х недель, шо даётся на подтверждение 1й рассрочки, вам не предложат Рассрочек более вашего кредлимита с учетом даже той 1й пока еще не подтвержденной :( Поэтому, если вы чувствуете!, шо сл. Рассрочка будет на более выгодную вам сумму, то оту 1ю (еще не подтвержденную) лучше таки подтвердить и сразу погасить, тем самым станет доступным больший лимит на сл-ю Рассрочку :idea:

Ок, отправил заявку. Лимита хватает с головой)
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 14:59

  greenozon написав:давайте Сільпо
хоч і дорожче, зате товар нормас

Ніфіга не дешевиц рітейл. Краще вже новус.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:45

  kreuz написав:
  inspired1111 написав:
  ruvex написав:В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?

ruvex,
подскажите, а где именно в приложении это можно увидеть (условия бесплатности)?
В каком разделе?

Розділ тарифи жмакайте. Але може не показувати, якщо овердрафт існує наприклад...

Уже ответили, но в качестве дополнения. Там все неоднозначно и овер сегодня есть и показывает выполненную часть условий.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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