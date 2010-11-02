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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:17
ruvex написав:
В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?
ruvex,
подскажите, а где именно в приложении это можно увидеть (условия бесплатности)?
В каком разделе?
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inspired1111
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:27
inspired1111 написав: ruvex написав:
В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?
ruvex,
подскажите, а где именно в приложении это можно увидеть (условия бесплатности)?
В каком разделе?
Розділ тарифи жмакайте. Але може не показувати, якщо овердрафт існує наприклад...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:32
Подскажите, можно ли делать заявку на рассрочку покупки, если предыдущая заявка на другую покупку ещё не подтвердилась?
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Striker
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:38
Striker написав:
Подскажите, можно ли делать заявку на рассрочку покупки, если предыдущая заявка на другую покупку ещё не подтвердилась?
Ну если пришло приглашение, то мона.
Однако я вот тут тестил недавно открытие кучи Рассрочек
И так выходит, шо, например, в пределах 2х недель, шо даётся на подтверждение 1й рассрочки, вам не предложат Рассрочек более вашего кредлимита с учетом даже той 1й пока еще не подтвержденной
Поэтому, если вы чувствуете!, шо сл. Рассрочка будет на более выгодную вам сумму, то оту 1ю (еще не подтвержденную) лучше таки подтвердить и сразу погасить, тем самым станет доступным больший лимит на сл-ю Рассрочку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:42
clientage
Ну это если лимит совсем маленький. К примеру, для лимита в 50к уже по барабану
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Vorlon
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:46
Vorlon по всякому буває - у мене наприкінці березня ліміту в 55 тис. не вистачило. Ба навіть примудрився в тех.овер тоді влізти. Після того Альфа ще 11 тис. долила.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Суб 06 чер, 2020 13:01
clientage написав:
Ну если пришло приглашение, то мона.
Однако я вот тут тестил недавно открытие кучи Рассрочек
И так выходит, шо, например, в пределах 2х недель, шо даётся на подтверждение 1й рассрочки, вам не предложат Рассрочек более вашего кредлимита с учетом даже той 1й пока еще не подтвержденной
Поэтому, если вы чувствуете!, шо сл. Рассрочка будет на более выгодную вам сумму, то оту 1ю (еще не подтвержденную) лучше таки подтвердить и сразу погасить, тем самым станет доступным больший лимит на сл-ю Рассрочку
Ок, отправил заявку. Лимита хватает с головой)
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221 Получи бонус за оформление карты:
- +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Додано: Суб 06 чер, 2020 14:59
greenozon написав:
давайте Сільпо
хоч і дорожче, зате товар нормас
Ніфіга не дешевиц рітейл. Краще вже новус.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 21:45
kreuz написав: inspired1111 написав: ruvex написав:
В апликухе вчера показывало выполненное условие бесплатности пакета, теперь показывает 0 из 10.
Вот из ит?
ruvex,
подскажите, а где именно в приложении это можно увидеть (условия бесплатности)?
В каком разделе?
Розділ тарифи жмакайте. Але може не показувати, якщо овердрафт існує наприклад...
Уже ответили, но в качестве дополнения. Там все неоднозначно и овер сегодня есть и показывает выполненную часть условий.
Black Jack - White Business
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ruvex
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