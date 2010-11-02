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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8658865986608661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:47

  clientage написав:
  Seva написав:clientage возвраты всегда через сутки, максимум через двое. Операции ни разу по счету не прошли

Квесторе_поверні та дофига, 44 раза с июля прошлого года

Бедная СБ, там одной соринкой в глазу не обошлось :)
Там реально нервенная сис-ма истощилась


при таком количестве и суммах реально на схематоз похоже
mephala
 
Повідомлень: 6916
З нами з: 07.04.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 781 раз.
 
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  #<1 ... 8658865986608661
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