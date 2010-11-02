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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 12:47
clientage написав: Seva написав:clientage
возвраты всегда через сутки, максимум через двое. Операции ни разу по счету не прошлиКвесторе_поверні
та дофига, 44 раза с июля прошлого года
Бедная СБ, там одной соринкой в глазу не обошлось
Там реально нервенная сис-ма истощилась
при таком количестве и суммах реально на схематоз похоже
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mephala
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