при таком количестве и суммах реально на схематоз похоже
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 12:47
при таком количестве и суммах реально на схематоз похоже
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:35
Re: Альфа-Банк
В мене карточка вже 2 місяці, появилась в кабінеті, на ній наче є бонуси, але штрих-код не читається далі, відповідно я можу їх тільки споглядати.
Гіршої картки ще не мав. Звертався і у відділення і в підтримку магазину і на форумі. Шкода витраченого часу і впущених можливостей - якби не ця картка, то точно більше би пульнув з приватівської і може би дістав стейка, а так там останні 200 грн. добив телефоном, а банк прокинув, скорегувавши умови. Ну то таке - спорт свого роду.
Перед тим, ще осінню, був заслав дружину по еко, так їй оформляли-оформляли, що втратила час, потім спішила з різними неприємностями і в результаті оформили просто максимум, який навіть не активовували, бо без потреби. Як генерити нові продукти, краще довести до розуму старі, або зняти їх взагалі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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