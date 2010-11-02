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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8658865986608661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:47

  clientage написав:
  Seva написав:clientage возвраты всегда через сутки, максимум через двое. Операции ни разу по счету не прошли

Квесторе_поверні та дофига, 44 раза с июля прошлого года

Бедная СБ, там одной соринкой в глазу не обошлось :)
Там реально нервенная сис-ма истощилась


при таком количестве и суммах реально на схематоз похоже
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:35

Re: Альфа-Банк

  ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Просто интересно, с чем связано время 3 недели (реально уже 2й месяц идет) на регистрацию Эко-Максимум в программе Экомаркета?


В мене карточка вже 2 місяці, появилась в кабінеті через місяць, на ній наче є бонуси, але штрих-код не читається далі, відповідно я можу їх тільки споглядати.
Гіршої картки ще не мав. Звертався і у відділення і в підтримку магазину і на форумі. Шкода витраченого часу і впущених можливостей - якби не ця картка, то точно більше би пульнув з приватівської і може би дістав стейка, а так там останні 200 грн. добив телефоном, а банк прокинув, скорегувавши умови. Ну то таке - спорт свого роду.
Перед тим, ще осінню, був заслав дружину по еко, так їй оформляли-оформляли, що втратила час, потім спішила з різними неприємностями і в результаті оформили просто максимум, який навіть не активовували, бо без потреби. Як генерити нові продукти, краще довести до розуму старі, або зняти їх взагалі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 17:51

Ой+ У меня тоже вышел просто максимум вместо эко, а есть в нем какие то приятные фишки вообще? Предлагает повышенный кешью на продукты АЖ 1 %...как то даже не смешно
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 18:54

Re: Альфа-Банк

Rack написав:У меня тоже вышел просто максимум вместо эко, а есть в нем какие то приятные фишки вообще? Предлагает повышенный кешью на продукты АЖ 1 %...как то даже не смешно

Періодично радують книгами по 20%, , Алло 7%, Glushko 8%, Епіцентр 3-4%, дехто полюбляє котиків і рибок з 20% знижки підгодовувати. На цей місяць транспорт 20% допоможе перевести один з акків в категорію "Майстра". В колекції зайва точно не буде.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 20:01

  stryzhko написав:
Rack написав:У меня тоже вышел просто максимум вместо эко, а есть в нем какие то приятные фишки вообще? Предлагает повышенный кешью на продукты АЖ 1 %...как то даже не смешно

Періодично радують книгами по 20%, , Алло 7%, Glushko 8%, Епіцентр 3-4%, дехто полюбляє котиків і рибок з 20% знижки підгодовувати. На цей місяць транспорт 20% допоможе перевести один з акків в категорію "Майстра". В колекції зайва точно не буде.


Згоден, що може пригодитись, особливо якщо нема пачки всяких інших карток. Деколи якісь акції категорії можуть підійти, але банк теж не спить і старається вам запропонувати те, що вам без потреби і забрати те, чим користуєтесь.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 20:22

Я заметил Альфа подкидывает разные категории кэшбека разным клиентам. Мне интересно это полный рандом, или они смотрят на что человек тратил деньги в прошлом месяце?

А 20% на книги имело бы смысл, если бы у них Амазон проходил как книжный магазин :twisted:
Adast
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 20:32

Re: Альфа-Банк

Adast написав:Я заметил Альфа подкидывает разные категории кэшбека разным клиентам. Мне интересно это полный рандом, или они смотрят на что человек тратил деньги в прошлом месяце?

А 20% на книги имело бы смысл, если бы у них Амазон проходил как книжный магазин :twisted:
Наверное вы не правильные книги читаетеЗображення
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anis
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 20:42

anis
Вот это поворот! :shock:
Adast
 
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