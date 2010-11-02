при таком количестве и суммах реально на схематоз похоже
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 12:47
при таком количестве и суммах реально на схематоз похоже
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:35
Re: Альфа-Банк
В мене карточка вже 2 місяці, появилась в кабінеті через місяць, на ній наче є бонуси, але штрих-код не читається далі, відповідно я можу їх тільки споглядати.
Гіршої картки ще не мав. Звертався і у відділення і в підтримку магазину і на форумі. Шкода витраченого часу і впущених можливостей - якби не ця картка, то точно більше би пульнув з приватівської і може би дістав стейка, а так там останні 200 грн. добив телефоном, а банк прокинув, скорегувавши умови. Ну то таке - спорт свого роду.
Перед тим, ще осінню, був заслав дружину по еко, так їй оформляли-оформляли, що втратила час, потім спішила з різними неприємностями і в результаті оформили просто максимум, який навіть не активовували, бо без потреби. Як генерити нові продукти, краще довести до розуму старі, або зняти їх взагалі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 07 чер, 2020 17:51
Ой+ У меня тоже вышел просто максимум вместо эко, а есть в нем какие то приятные фишки вообще? Предлагает повышенный кешью на продукты АЖ 1 %...как то даже не смешно
Додано: Нед 07 чер, 2020 18:54
Re: Альфа-Банк
Періодично радують книгами по 20%, , Алло 7%, Glushko 8%, Епіцентр 3-4%, дехто полюбляє котиків і рибок з 20% знижки підгодовувати. На цей місяць транспорт 20% допоможе перевести один з акків в категорію "Майстра". В колекції зайва точно не буде.
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:01
Згоден, що може пригодитись, особливо якщо нема пачки всяких інших карток. Деколи якісь акції категорії можуть підійти, але банк теж не спить і старається вам запропонувати те, що вам без потреби і забрати те, чим користуєтесь.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:22
Я заметил Альфа подкидывает разные категории кэшбека разным клиентам. Мне интересно это полный рандом, или они смотрят на что человек тратил деньги в прошлом месяце?
А 20% на книги имело бы смысл, если бы у них Амазон проходил как книжный магазин
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:32
Re: Альфа-Банк
Наверное вы не правильные книги читаете
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:45
покупка жд билетов на сайте booking uz попадает в категорию транспорт ?
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:56
Re: Альфа-Банк
Так
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