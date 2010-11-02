Adast написав: Мне интересно это полный рандом, или они смотрят на что человек тратил деньги в прошлом месяце?
Звичайно моніторять і якщо були трати по вибраним категоріям, то в наступному місяці їх або взагалі не пропонують або урізають до 1-2%))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 чер, 2020 21:00
Re: Альфа-Банк
Звичайно моніторять і якщо були трати по вибраним категоріям, то в наступному місяці їх або взагалі не пропонують або урізають до 1-2%))
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