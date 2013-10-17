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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8659866086618662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:00

Re: Альфа-Банк

Adast написав: Мне интересно это полный рандом, или они смотрят на что человек тратил деньги в прошлом месяце?

Звичайно моніторять і якщо були трати по вибраним категоріям, то в наступному місяці їх або взагалі не пропонують або урізають до 1-2%))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:49

Re: Альфа-Банк

Что-то отправленный СЕП в районе 9 утра на А-банку никак не дойдет... Да и пополнение кредитки со своей ультры (кнопкой пополнить) сегодня около часа заходило... Или оно как перевод стало или уж лучше переводом на счет альфы делать. Мне проводка сразу была не важна - думал кнопкой быстрее будет...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:53

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:Что-то отправленный СЕП в районе 9 утра на А-банку никак не дойдет
Так выходной, что вы хотите то?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:53

  ol_zy написав:Что-то отправленный СЕП в районе 9 утра на А-банку никак не дойдет...

Вы прикалываетесь наверное? Какой СЭП в выходной день? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:14

  Faceless написав:
ol_zy написав:Что-то отправленный СЕП в районе 9 утра на А-банку никак не дойдет
Так выходной, что вы хотите то?

семен - семеныч... (с)
карантин-блин.
ol_zy
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