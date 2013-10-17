Adast написав: Мне интересно это полный рандом, или они смотрят на что человек тратил деньги в прошлом месяце?
Звичайно моніторять і якщо були трати по вибраним категоріям, то в наступному місяці їх або взагалі не пропонують або урізають до 1-2%))
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Додано: Нед 07 чер, 2020 21:00
Re: Альфа-Банк
Звичайно моніторять і якщо були трати по вибраним категоріям, то в наступному місяці їх або взагалі не пропонують або урізають до 1-2%))
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:49
Re: Альфа-Банк
Что-то отправленный СЕП в районе 9 утра на А-банку никак не дойдет... Да и пополнение кредитки со своей ультры (кнопкой пополнить) сегодня около часа заходило... Или оно как перевод стало или уж лучше переводом на счет альфы делать. Мне проводка сразу была не важна - думал кнопкой быстрее будет...
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:53
Re: Альфа-Банк
Так выходной, что вы хотите то?
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:53
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:14
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