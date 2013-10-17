Что-то отправленный СЕП в районе 9 утра на А-банку никак не дойдет... Да и пополнение кредитки со своей ультры (кнопкой пополнить) сегодня около часа заходило... Или оно как перевод стало или уж лучше переводом на счет альфы делать. Мне проводка сразу была не важна - думал кнопкой быстрее будет...
Устал читать правила,их там 3 тома...В 2х словах - по Максимум 2.0 пишут, что 0.5% на все категории при оплате гаджетом...это только через НФС ? или что имеется ввиду? если я просто пэйпассом плачу- кешбека не будет? Есть ли какойто минимум на все категории? или ткните носом - не могу найти именно где это подробно расписано...А, и кешбек,только при оплате за кредитные средства ? пополнять карту проще всего через альфовские кэш-ин банкоматы,или есть еще какой без-комисиионный способ ?
Устал читать правила,их там 3 тома...В 2х словах - по Максимум 2.0 пишут, что 0.5% на все категории при оплате гаджетом...это только через НФС ? или что имеется ввиду? если я просто пэйпассом плачу- кешбека не будет? Есть ли какойто минимум на все категории? или ткните носом - не могу найти именно где это подробно расписано...А, и кешбек,только при оплате за кредитные средства ? пополнять карту проще всего через альфовские кэш-ин банкоматы,или есть еще какой без-комисиионный способ ?
Это только через НФСи. Это и имеется ввиду. Не будет. Да, мин от 2грн. Почитайте просто Додатки здеся https://cashuclub.com.ua/regulations,там есть и исключения. За любые средства,в т.ч. и с Пакетных карт. Мне проще всего бесплатно пополнять СЭПом и р2р.