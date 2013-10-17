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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8659866086618662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 21:00

Re: Альфа-Банк

Adast написав: Мне интересно это полный рандом, или они смотрят на что человек тратил деньги в прошлом месяце?

Звичайно моніторять і якщо були трати по вибраним категоріям, то в наступному місяці їх або взагалі не пропонують або урізають до 1-2%))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:49

Re: Альфа-Банк

Что-то отправленный СЕП в районе 9 утра на А-банку никак не дойдет... Да и пополнение кредитки со своей ультры (кнопкой пополнить) сегодня около часа заходило... Или оно как перевод стало или уж лучше переводом на счет альфы делать. Мне проводка сразу была не важна - думал кнопкой быстрее будет...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:53

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:Что-то отправленный СЕП в районе 9 утра на А-банку никак не дойдет
Так выходной, что вы хотите то?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:53

  ol_zy написав:Что-то отправленный СЕП в районе 9 утра на А-банку никак не дойдет...

Вы прикалываетесь наверное? Какой СЭП в выходной день? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:14

  Faceless написав:
ol_zy написав:Что-то отправленный СЕП в районе 9 утра на А-банку никак не дойдет
Так выходной, что вы хотите то?

семен - семеныч... (с)
карантин-блин.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:38

  Adast написав:anis
Вот это поворот! :shock:

Устал читать правила,их там 3 тома...В 2х словах - по Максимум 2.0 пишут, что 0.5% на все категории при оплате гаджетом...это только через НФС ? или что имеется ввиду? если я просто пэйпассом плачу- кешбека не будет? Есть ли какойто минимум на все категории? или ткните носом - не могу найти именно где это подробно расписано...А, и кешбек,только при оплате за кредитные средства ? пополнять карту проще всего через альфовские кэш-ин банкоматы,или есть еще какой без-комисиионный способ ?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:49

  Rack написав:это только через НФС ?

Ага! Когда оплата через токен, а это может быть и в Интернете через GPay.
  Rack написав:если я просто пэйпассом плачу- кешбека не будет?

Конечно нет!
  Rack написав:А, и кешбек,только при оплате за кредитные средства ?

Без разницы.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:50

  Rack написав:
  Adast написав:anis
Вот это поворот! :shock:

Устал читать правила,их там 3 тома...В 2х словах - по Максимум 2.0 пишут, что 0.5% на все категории при оплате гаджетом...это только через НФС ? или что имеется ввиду? если я просто пэйпассом плачу- кешбека не будет? Есть ли какойто минимум на все категории? или ткните носом - не могу найти именно где это подробно расписано...А, и кешбек,только при оплате за кредитные средства ? пополнять карту проще всего через альфовские кэш-ин банкоматы,или есть еще какой без-комисиионный способ ?

Это только через НФСи. Это и имеется ввиду. Не будет. Да, мин от 2грн. Почитайте просто Додатки здеся https://cashuclub.com.ua/regulations,там есть и исключения. За любые средства,в т.ч. и с Пакетных карт. Мне проще всего бесплатно пополнять СЭПом и р2р.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 17:47

  clientage написав:
  Rack написав:
  Adast написав:anis
Вот это поворот! :shock:

Устал читать правила,их там 3 тома...В 2х словах - по Максимум 2.0 пишут, что 0.5% на все категории при оплате гаджетом...это только через НФС ? или что имеется ввиду? если я просто пэйпассом плачу- кешбека не будет? Есть ли какойто минимум на все категории? или ткните носом - не могу найти именно где это подробно расписано...А, и кешбек,только при оплате за кредитные средства ? пополнять карту проще всего через альфовские кэш-ин банкоматы,или есть еще какой без-комисиионный способ ?

Это только через НФСи. Это и имеется ввиду. Не будет. Да, мин от 2грн. Почитайте просто Додатки здеся https://cashuclub.com.ua/regulations,там есть и исключения. За любые средства,в т.ч. и с Пакетных карт. Мне проще всего бесплатно пополнять СЭПом и р2р.

Від 2 грн вже неактуально, дефакто платять і 1 коп за покупку на 1 грн, якщо виберите 1%. Виглядає так, що зараз просто роблять ОКРУГЛВНИЗ з точність до другого знаку після коми...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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