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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 11:20
2XL написав:
Подскажите, через приложение можно провести пополнение счета клиенту банка онлайн? Шаблоны из МАБ не срабатывают, сам МАБ умер..(
2XL, добрый день. Можно, используйте платеж по реквизитам.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 12:07
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Подскажите, через приложение можно провести пополнение счета клиенту банка онлайн? Шаблоны из МАБ не срабатывают, сам МАБ умер..(
2XL, добрый день. Можно, используйте платеж по реквизитам.
Маб с виду рабочий, но тормоза с зачислениями как и вчера. Отправил на свой же счет пополнение (вчера просто карту пополнил и это заняло час) в 11-40, думал будет быстро, но уже 20 мин и тишина. А СЭП снаружи залетал около 3 часов, а на моно залетел минут за 30.
З.Ы.
О, заползло пополнение за 28 минут...
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