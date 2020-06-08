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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8660866186628663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:20

  2XL написав:Подскажите, через приложение можно провести пополнение счета клиенту банка онлайн? Шаблоны из МАБ не срабатывают, сам МАБ умер..(

2XL, добрый день. Можно, используйте платеж по реквизитам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:07

  Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Подскажите, через приложение можно провести пополнение счета клиенту банка онлайн? Шаблоны из МАБ не срабатывают, сам МАБ умер..(

2XL, добрый день. Можно, используйте платеж по реквизитам.

Маб с виду рабочий, но тормоза с зачислениями как и вчера. Отправил на свой же счет пополнение (вчера просто карту пополнил и это заняло час) в 11-40, думал будет быстро, но уже 20 мин и тишина. А СЭП снаружи залетал около 3 часов, а на моно залетел минут за 30.
З.Ы.
О, заползло пополнение за 28 минут...
ol_zy
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