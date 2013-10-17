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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8661866286638664>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 11:20

  2XL написав:Подскажите, через приложение можно провести пополнение счета клиенту банка онлайн? Шаблоны из МАБ не срабатывают, сам МАБ умер..(

2XL, добрый день. Можно, используйте платеж по реквизитам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:07

  Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Подскажите, через приложение можно провести пополнение счета клиенту банка онлайн? Шаблоны из МАБ не срабатывают, сам МАБ умер..(

2XL, добрый день. Можно, используйте платеж по реквизитам.

Маб с виду рабочий, но тормоза с зачислениями как и вчера. Отправил на свой же счет пополнение (вчера просто карту пополнил и это заняло час) в 11-40, думал будет быстро, но уже 20 мин и тишина. А СЭП снаружи залетал около 3 часов, а на моно залетел минут за 30.
З.Ы.
О, заползло пополнение за 28 минут...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:06

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
С тем что банк убрал отделение в довольном людном месте я уже смирился хотя полностью не согласен с теми идиотами что это решение принимали.
Но какой еще круче идиот решил вместе с отделением убрать и банкомат с кэшином который стоял не в отделении а отдельно от него в холле ТРЦ?
Эти решатели хотя бы смотрят какие обороты проходят по железке и сколько людей ним пользуется прежде чем принимать решение о том что бы снять его???
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:20

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:...вместе с отделением убрать и банкомат с кэшином который стоял не в отделении а отдельно от него в холле ТРЦ?

А у Алки за всеми кеш-инами присмартивает какоенить отд-е
Нет отд-я -- нет кеш-ина :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:22

  clientage написав:
  mephala написав:...вместе с отделением убрать и банкомат с кэшином который стоял не в отделении а отдельно от него в холле ТРЦ?

А у Алки за всеми кеш-инами присмартивает какоенить отд-е
Нет отд-я -- нет кеш-ина :(


жалко нету смайла молотящегося ап стену.
значит у 10 банков что разместили банкоматы в холле ТРЦ такая возможность есть а у аллы нету. ппц. и огромедный район теперь будет насиловать сторонние сервисы.
что там с финмоном при пополнении через изю?
а если нужно снять деньги - то по 200 грн за раз в чужом банкомате это тот еще мазохизм.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:31

  mephala написав:ОфПреду
С тем что банк убрал отделение в довольном людном месте я уже смирился хотя полностью не согласен с теми идиотами что это решение принимали.
Но какой еще круче идиот решил вместе с отделением убрать и банкомат с кэшином который стоял не в отделении а отдельно от него в холле ТРЦ?
Эти решатели хотя бы смотрят какие обороты проходят по железке и сколько людей ним пользуется прежде чем принимать решение о том что бы снять его???

mephala, добрый день. Перед тем как принять решение по демонтажу или установке банкоматов, банк проводит анализ множества факторов и показателей. Больше данных дать не могу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:39

Alfa_Bank
Обновился на новую версию мобильного приложения для Андроида. И прошу пояснить смысл переключателя "Push-уведомления" в разделе "Другое", который сразу предлагается включить. Зачем он нужен, если для каждой карты у нас есть свой раздел "SMS-уведомления", где выбирается нужный вариант?

У меня, например, для одной карты выбрано SMS, а для двух других - Push.

Хочу понять логику! :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:43

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Обновился на новую версию мобильного приложения для Андроида. И прошу пояснить смысл переключателя "Push-уведомления" в разделе "Другое", который сразу предлагается включить. Зачем он нужен, если для каждой карты у нас есть свой раздел "SMS-уведомления", где выбирается нужный вариант?

У меня, например, для одной карты выбрано SMS, а для двух других - Push.

Хочу понять логику! :roll:

Vorlon, добрый день. Ранее пуши могли приходить на разные устройства, а именно на те, на которых клиент подключил функцию в самую последнюю очередь, например, по ДТ карте подключил на телефон, и они приходили туда, а по КК карте на планшет, и они приходили на него). После входа с нового телефона/планшета будет отображаться уведомление про возможность подключить PUSH на это устройство. Где выбрано смс-информирование, должно остаться смс.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:46

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
С тем что банк убрал отделение в довольном людном месте я уже смирился хотя полностью не согласен с теми идиотами что это решение принимали.
Но какой еще круче идиот решил вместе с отделением убрать и банкомат с кэшином который стоял не в отделении а отдельно от него в холле ТРЦ?
Эти решатели хотя бы смотрят какие обороты проходят по железке и сколько людей ним пользуется прежде чем принимать решение о том что бы снять его???

mephala, добрый день. Перед тем как принять решение по демонтажу или установке банкоматов, банк проводит анализ множества факторов и показателей. Больше данных дать не могу.


да я и не требовал от вас отчета почему кто то так решил.
это просто возмущение что кому то показалось что людей заставят ломиться в оставшиеся банкоматы. никто туда бежать не будет - просто будут материться и пихать изе.
по карте хорошо видно как огромедный жилой район оставили без банкомата зато в центре оставили на расстоянии 1 км друг от друга четыре штуки.

ЗЫ
да и я найду выход. благо карта не только аллы и есть варианты.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:55

Alfa_Bank
Спасибо! У меня один смарфтон, но я так и не понял - мне надо включить этот переключатель? Чтобы всё приходило, как и раньше. А если не включу, то что будет? :roll:
Vorlon
 
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