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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8661866286638664

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:56

Re: Альфа-Банк

Пакет Ультра, какой разовый лимит на СЭП и в течении суток?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:59

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Спасибо! У меня один смарфтон, но я так и не понял - мне надо включить этот переключатель? Чтобы всё приходило, как и раньше. А если не включу, то что будет? :roll:

Уточняю.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:02

  ГеннадийUA написав:Пакет Ультра, какой разовый лимит на СЭП и в течении суток?

ГеннадийUA, добрый день. Лимит на исходящий СЕП не зависит от папкета.
Перекази або платежі по номеру рахунку в форматі IBAN між рахунками різних Користувачів, які відкриті у будь-якому Банку України:
150 000 - 1 операція
250 000 - в день
500 000 - в місяць.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:37

  Alfa_Bank написав:
  ГеннадийUA написав:Пакет Ультра, какой разовый лимит на СЭП и в течении суток?

ГеннадийUA, добрый день. Лимит на исходящий СЕП не зависит от папкета.
Перекази або платежі по номеру рахунку в форматі IBAN між рахунками різних Користувачів, які відкриті у будь-якому Банку України:
150 000 - 1 операція
250 000 - в день
500 000 - в місяць.


у членов А-клуба такие же нищебродские лимиты на МАБ? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:38

  Alfa_Bank написав:mephala, добрый день. Перед тем как принять решение по демонтажу или установке банкоматов, банк проводит анализ множества факторов и показателей. Больше данных дать не могу.


канеш 1000 факторов которые придумала котобанда это красиво звучит но сравнив карты нескольких городов ответ верный только один

  clientage написав:Нет отд-я -- нет кеш-ина :(
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:56

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  ГеннадийUA написав:Пакет Ультра, какой разовый лимит на СЭП и в течении суток?

ГеннадийUA, добрый день. Лимит на исходящий СЕП не зависит от папкета.
Перекази або платежі по номеру рахунку в форматі IBAN між рахунками різних Користувачів, які відкриті у будь-якому Банку України:
150 000 - 1 операція
250 000 - в день
500 000 - в місяць.


у членов А-клуба такие же нищебродские лимиты на МАБ? )

IMPRINTER, добрый день. Для А-Клуба: Перекази або платежі за довільними
реквізитами на рахунки фізичних і юридичних осіб, які відкриті в інших Банках України:
300 000,00 грн / 500 000,00 грн / 1 000 000,00 грн.
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