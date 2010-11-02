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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:56
Пакет Ультра, какой разовый лимит на СЭП и в течении суток?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
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ГеннадийUA
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Додано: Вів 09 чер, 2020 14:59
Vorlon написав:Alfa_Bank
Спасибо! У меня один смарфтон, но я так и не понял - мне надо включить этот переключатель? Чтобы всё приходило, как и раньше. А если не включу, то что будет?
Уточняю.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:02
ГеннадийUA написав:
Пакет Ультра, какой разовый лимит на СЭП и в течении суток?
ГеннадийUA, добрый день. Лимит на исходящий СЕП не зависит от папкета.
Перекази або платежі по номеру рахунку в форматі IBAN між рахунками різних Користувачів, які відкриті у будь-якому Банку України:
150 000 - 1 операція
250 000 - в день
500 000 - в місяць.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:37
Alfa_Bank написав: ГеннадийUA написав:
Пакет Ультра, какой разовый лимит на СЭП и в течении суток?
ГеннадийUA, добрый день. Лимит на исходящий СЕП не зависит от папкета.
Перекази або платежі по номеру рахунку в форматі IBAN між рахунками різних Користувачів, які відкриті у будь-якому Банку України:
150 000 - 1 операція
250 000 - в день
500 000 - в місяць.
у членов А-клуба такие же нищебродские лимиты на МАБ? )
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:38
Alfa_Bank написав:
mephala, добрый день. Перед тем как принять решение по демонтажу или установке банкоматов, банк проводит анализ множества факторов и показателей. Больше данных дать не могу.
канеш 1000 факторов которые придумала котобанда это красиво звучит но сравнив карты нескольких городов ответ верный только один
clientage написав:
Нет отд-я -- нет кеш-ина
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:56
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: ГеннадийUA написав:
Пакет Ультра, какой разовый лимит на СЭП и в течении суток?
ГеннадийUA, добрый день. Лимит на исходящий СЕП не зависит от папкета.
Перекази або платежі по номеру рахунку в форматі IBAN між рахунками різних Користувачів, які відкриті у будь-якому Банку України:
150 000 - 1 операція
250 000 - в день
500 000 - в місяць.
у членов А-клуба такие же нищебродские лимиты на МАБ? )
IMPRINTER, добрый день. Для А-Клуба: Перекази або платежі за довільними
реквізитами на рахунки фізичних і юридичних осіб, які відкриті в інших Банках України:
300 000,00 грн / 500 000,00 грн / 1 000 000,00 грн.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 18:02
Alfa_Bank, это в новой версии приложения для Android вы подвезли новые выписки по карте: "Улучшили историю операций по карте (будет доступна всем в течение следующих 1-2 недели)"?
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Вів 09 чер, 2020 17:17
rollo
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