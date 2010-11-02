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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:56
Re: Альфа-Банк
Пакет Ультра, какой разовый лимит на СЭП и в течении суток?
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:59
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:02
ГеннадийUA, добрый день. Лимит на исходящий СЕП не зависит от папкета.
Перекази або платежі по номеру рахунку в форматі IBAN між рахунками різних Користувачів, які відкриті у будь-якому Банку України:
150 000 - 1 операція
250 000 - в день
500 000 - в місяць.
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:37
у членов А-клуба такие же нищебродские лимиты на МАБ? )
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:38
канеш 1000 факторов которые придумала котобанда это красиво звучит но сравнив карты нескольких городов ответ верный только один
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:56
IMPRINTER, добрый день. Для А-Клуба: Перекази або платежі за довільними
реквізитами на рахунки фізичних і юридичних осіб, які відкриті в інших Банках України:
300 000,00 грн / 500 000,00 грн / 1 000 000,00 грн.
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:02
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, это в новой версии приложения для Android вы подвезли новые выписки по карте: "Улучшили историю операций по карте (будет доступна всем в течение следующих 1-2 недели)"?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:27
Re: Альфа-Банк
Коллеги! Не могу войти в маб, с мобайлом всё гут
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:32
Alfa_Bank, а почему это начало КАЖДЫЙ ДЕНЬ слетать доверенное устройство?
Вот у меня Хром Версия 83.0.4103.97 (Официальная сборка), (64 бит)
Я 3й дн. подрят ставлю доверку, она слетает на сл. дн, я сношу кукки, ставлю доверку, она слетает на сл. дн, я сношу кукки, ставлю доверку, она слетает на сл. дн, я сношу кукки, ставлю доверку, она слетает на сл. дн, я сношу кукки, ставлю доверку, она слетает на сл. дн, я сношу кукки, ставлю доверку, она слетает на сл. дн, я сношу кукки, ставлю доверку, она слетает на сл. дн, я сношу кукки, ставлю доверку, она слетает на сл. дн, я сношу кукки, ставлю доверку...
Причем я эт даже не читаю, а делаю
Теперь заставьте это прочесть от 1го бита до последнего бита своих смузистов. Лучше в хексе!!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:35
Re: Альфа-Банк
В мене також регулярно перепитує і нічого не продовжується. Може взагалі забрати цю опцію, толку ніякого, лишню позицію клацати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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