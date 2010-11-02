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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8664866586668667>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:52

  vpchelko написав:Непорядок.
Перестали начислять стандартный бонус 0.5% за оплату картой, МСС код 5499

vpchelko, добрый день. Стандартные бонусы начисляются только при расчете токеном.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:54

  Alfa_Bank написав:
  citramon написав:Alfa_Bank
вопросы по
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-2020.pdf
Зняття коштів з Рахунку: 3.1 у касах АТ Альфа-Банката АТ Укрсоцбанка (зноска 2)2 рази на місяць -Не тарифікується0 2без обмеження по сумі,кожна наступна операція -1% + 20 грн. (0,80 usd, 0,80 евро)

Зноска 2 Мається на увазі те, що Не тарифікуються0першідва зняттяза місяць (будь-яких коштів з рахунку ЕПЗ ), які здійснені у касах АТ «Альфа-Банк» и АТ«Укрсоцбанк» (надалі –Банки). Якщо Ви знімаєте з рахунку ЕПЗ вже 3й,4й и т.д. рази за місяць, то відбувається тарифікація згідно тарифу у п.3.1. . Не тарифікується0зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ Альфа-Банк, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб,яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС –терміналу у касі Банків)
собственно вопросы
1. неуспешное снятие через пос-терминал, например недостаточно средств на карте, считается как одна использованная операция, подпадающая под пункт 3.1 ?
2. как учитывается снятие через пос-терминал в последний день месяца ? это операция текущего месяца ? или тут есть ньюансы с датой операции, датой проводки ?

citramon, добрый день. Неуспешные операции не учитываются. Если сама операция прошла в прошлом месяце, а списана в текущем, то она будет учитана и в кол-во операций текущего месяца.

На самом деле дата списания в данном случае не играет роли.
Снятие учитывается в том месяце, в котором операция прошла по пос-терминалу.
Проверено и подтверждено сотрудником отделения
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:55

Alfa_Bank Скорее всего это нововведения на которые вовремя не обратил внимания, раньше 100% начисляли при оплате картой ... еще в марте ... смотрю историю начислений
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:01

  vpchelko написав:Alfa_Bank Скорее всего это нововведения на которые вовремя не обратил внимания, раньше 100% начисляли при оплате картой ... еще в марте ... смотрю историю начислений

Изменения вступили в силу с 1.05.2020.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:05

ПОС ПОСу глаз не выклюет

  citramon написав:Снятие учитывается в том месяце, в котором операция прошла по пос-терминалу.

Все таки ПОСы разные бывают

Вы обсуждаете снятие в КАССЕ банка с идентификацией через кассовый ПОС
Такой оборот учитываются по дате операции

А есть оплата товара через ПОС в кассе МАГАЗа, вот такой оборот учитывался (для условной абонки) еще недавно по дате проводки по счету, а щас -- тоже по дате операции (да, Аллюсик, или опять переиграли? :wink: )

Однако, например, оборот по КК так и учитывается по дате проводки :!:

ФерШтейН?! :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:17

  clientage написав:
  citramon написав:Снятие учитывается в том месяце, в котором операция прошла по пос-терминалу.

Все таки ПОСы разные бывают

Вы обсуждаете снятие в КАССЕ банка с идентификацией через кассовый ПОС
Такой оборот учитываются по дате операции

А есть оплата товара через ПОС в кассе МАГАЗа, вот такой оборот учитывался (для условной абонки) еще недавно по дате проводки по счету, а щас -- тоже по дате операции (да, Аллюсик, или опять переиграли? :wink: )

Однако, например, оборот по КК так и учитывается по дате проводки :!:

ФерШтейН?! :P :P

добрый день
речь изначально шла о 2-х бесплатных снятиях в кассе банка
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:20

  clientage написав:А для 2..3 экка на ПК, шо используете?
Я по жизни пользовался Фоксом, потом перешёл на Хром, т.к. Фокс стал неповоротливым, щас вот (лет 10 прошло) думаю вернуться на Фокс...

Но вот, шо юзать для экка жены и тёщи? Прыгать между учетками -- не вариант, у каждой из них уже давно свои предпочтения в инете :( Или бегать между ихними ноутами -- я ОДИН веду финучет в семье, они мне доверяют, а вот Алка -- нет?

Я бы поигрался с профилями браузера https://support.mozilla.org/ru/kb/upravlenie-profilyami
Запилил бы в файрфоксе по отдельному профилю жене и теще чисто под банкинг.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:25

  ramzes4 написав:Я бы поигрался с профилями браузера https://support.mozilla.org/ru/kb/upravlenie-profilyami
Запилил бы в файрфоксе по отдельному профилю жене и теще чисто под банкинг.

Профили слишком сильно перегружают систему.
Пользуюсь: https://addons.mozilla.org/uk/firefox/a ... ontainers/
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:37

  vpchelko написав:
  ramzes4 написав:Я бы поигрался с профилями браузера https://support.mozilla.org/ru/kb/upravlenie-profilyami
Запилил бы в файрфоксе по отдельному профилю жене и теще чисто под банкинг.

Профили слишком сильно перегружают систему.
Пользуюсь: https://addons.mozilla.org/uk/firefox/a ... ontainers/

А Расширения жрут память :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:25

Re: Альфа-Банк

Выписка по депозиту "Вклад Ощадний" не загружается - это у всех?
Kevin
 
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