citramon написав:Alfa_Bank вопросы по https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-2020.pdf Зняття коштів з Рахунку: 3.1 у касах АТ Альфа-Банката АТ Укрсоцбанка (зноска 2)2 рази на місяць -Не тарифікується0 2без обмеження по сумі,кожна наступна операція -1% + 20 грн. (0,80 usd, 0,80 евро)
Зноска 2 Мається на увазі те, що Не тарифікуються0першідва зняттяза місяць (будь-яких коштів з рахунку ЕПЗ ), які здійснені у касах АТ «Альфа-Банк» и АТ«Укрсоцбанк» (надалі –Банки). Якщо Ви знімаєте з рахунку ЕПЗ вже 3й,4й и т.д. рази за місяць, то відбувається тарифікація згідно тарифу у п.3.1. . Не тарифікується0зняття депозитів та/або відсотків по депозитам відкритим у АТ Альфа-Банк, зняття коштів від Фонду гарантування вкладів для фізичних осіб,яке відбувається шляхом звернення до співробітника відділення Банків (тобто без використання ПОС –терміналу у касі Банків) собственно вопросы 1. неуспешное снятие через пос-терминал, например недостаточно средств на карте, считается как одна использованная операция, подпадающая под пункт 3.1 ? 2. как учитывается снятие через пос-терминал в последний день месяца ? это операция текущего месяца ? или тут есть ньюансы с датой операции, датой проводки ?
citramon, добрый день. Неуспешные операции не учитываются. Если сама операция прошла в прошлом месяце, а списана в текущем, то она будет учитана и в кол-во операций текущего месяца.
На самом деле дата списания в данном случае не играет роли. Снятие учитывается в том месяце, в котором операция прошла по пос-терминалу. Проверено и подтверждено сотрудником отделения
citramon написав:Снятие учитывается в том месяце, в котором операция прошла по пос-терминалу.
Все таки ПОСы разные бывают
Вы обсуждаете снятие в КАССЕ банка с идентификацией через кассовый ПОС Такой оборот учитываются по дате операции
А есть оплата товара через ПОС в кассе МАГАЗа, вот такой оборот учитывался (для условной абонки) еще недавно по дате проводки по счету, а щас -- тоже по дате операции (да, Аллюсик, или опять переиграли? )
Однако, например, оборот по КК так и учитывается по дате проводки
citramon написав:Снятие учитывается в том месяце, в котором операция прошла по пос-терминалу.
Все таки ПОСы разные бывают
Вы обсуждаете снятие в КАССЕ банка с идентификацией через кассовый ПОС Такой оборот учитываются по дате операции
А есть оплата товара через ПОС в кассе МАГАЗа, вот такой оборот учитывался (для условной абонки) еще недавно по дате проводки по счету, а щас -- тоже по дате операции (да, Аллюсик, или опять переиграли? )
Однако, например, оборот по КК так и учитывается по дате проводки
ФерШтейН?!
добрый день речь изначально шла о 2-х бесплатных снятиях в кассе банка
clientage написав:А для 2..3 экка на ПК, шо используете? Я по жизни пользовался Фоксом, потом перешёл на Хром, т.к. Фокс стал неповоротливым, щас вот (лет 10 прошло) думаю вернуться на Фокс...
Но вот, шо юзать для экка жены и тёщи? Прыгать между учетками -- не вариант, у каждой из них уже давно свои предпочтения в инете Или бегать между ихними ноутами -- я ОДИН веду финучет в семье, они мне доверяют, а вот Алка -- нет?