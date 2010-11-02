У меня тоже
С месяц назад заметил
Поддержке проблема известна, но сроков исправления назвать не могут, как обычно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:28
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:28
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:29
Ну возможно и жрут, но я этого вААбще не оЧУЧаю. Мульти-экаунт-контейнеры архиудобнейшая веСЧь! Применял практически на всех веб-версия используемых мною банков - все работает. Даже алка-капризулька - три контейнера - три акка. Слетает ну раз в три-четыре месяца. ИМХО вполне допустимый уровень
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:39
Flamingo
Правильнее бы сказать, что слетает при каждом мажорном обновлении версии браузера. У Firefox это раз в месяц.
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:12
Vorlon
Ну не знаю, у жены 10 аккаунтов VK уже много лет пользуется. Намного удобнее 10 отдельных окон FF/Chrome (было дело)
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:41
При обновлениях браузера авторизация гарантированно слетает. В промежутках - эпизодически. Единственно радует, что гуглокапчу не заставляют вводить. СМС, год рождения, и все. Спасибо за это покращення!
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:42
Re: Альфа-Банк
Не приходят смс для переводов. Чат сначала отвечал раз в 6-8 минут, теперь совсем замолчал. Не понятно, в чем улучшение. Раньше отвечали онлайн.
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