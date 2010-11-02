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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8664866586668667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:28

  Kevin написав:Выписка по депозиту "Вклад Ощадний" не загружается - это у всех?

У меня тоже
С месяц назад заметил
Поддержке проблема известна, но сроков исправления назвать не могут, как обычно
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:28

  Stringer написав:Что значит "начало слетать"?!

У меня тоже в Chrome профиль запоминался, а на этой неделе перестал. В Edge никогда не работала опция сделать устройство доверенным.
Альфа-банк, разберитесь. пожалуйста. надоело каждый раз коды вводить просто, чтобы войти в профиль.
АндрейМ
 
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Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:29

  clientage написав:
  vpchelko написав:
  ramzes4 написав:Я бы поигрался с профилями браузера https://support.mozilla.org/ru/kb/upravlenie-profilyami
Запилил бы в файрфоксе по отдельному профилю жене и теще чисто под банкинг.

Профили слишком сильно перегружают систему.
Пользуюсь: https://addons.mozilla.org/uk/firefox/a ... ontainers/

А Расширения жрут память :(

Ну возможно и жрут, но я этого вААбще не оЧУЧаю. Мульти-экаунт-контейнеры архиудобнейшая веСЧь! Применял практически на всех веб-версия используемых мною банков - все работает. Даже алка-капризулька - три контейнера - три акка. Слетает ну раз в три-четыре месяца. ИМХО вполне допустимый уровень
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4572
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:39

Flamingo
Правильнее бы сказать, что слетает при каждом мажорном обновлении версии браузера. У Firefox это раз в месяц.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:12

Vorlon
Ну не знаю, у жены 10 аккаунтов VK уже много лет пользуется. Намного удобнее 10 отдельных окон FF/Chrome (было дело)
vpchelko
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Повідомлень: 250
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 12:41

  Vorlon написав:Flamingo
Правильнее бы сказать, что слетает при каждом мажорном обновлении версии браузера. У Firefox это раз в месяц.

При обновлениях браузера авторизация гарантированно слетает. В промежутках - эпизодически. Единственно радует, что гуглокапчу не заставляют вводить. СМС, год рождения, и все. Спасибо за это покращення!
wig
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 13:42

Re: Альфа-Банк

Не приходят смс для переводов. Чат сначала отвечал раз в 6-8 минут, теперь совсем замолчал. Не понятно, в чем улучшение. Раньше отвечали онлайн.
Bosstone
 
Повідомлень: 1458
З нами з: 21.04.10
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