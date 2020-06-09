Додано: Сер 10 чер, 2020 16:20

Добрый день!

Alfa_Bank , спасибо Вам за новые пакеты, картой одного из них я с большим удовольствием уже пользуюсь. И очень-очень хочется ощущать ее на все 100%.







Но...

- Грусть-тоска меня съедает

- Диво б дивное хотел

Перенесть я в мой удел.



Единственное, чего не хватает - это процента на остаток картсчета.

Все это уже давным-давно действует по кредитным картам, только со знаком "минус", я же предлагаю "плюс". Например, заемщику с безупречной репутацией, банк с радостью выдаст кредитную карту VISA Infinite с 500 000 грн кредитного лимита под определенный процент. И у него действительно будут непередаваемые приятные впечатления от наличия такой карты - мощная страховка, высокопрофессиональный Консьерж-сервис и 500 000 грн на остатке.



Так почему бы тогда и для не менее порядочного депозитчика не сделать процент на остаток карточного счета вместо Доходного Сейфа, до которого, бывает, иногда не всегда можно добраться. Чтобы и он тоже на карте VISA Infinite смог спокойно разместить 500 000 грн своих денег , но только не под 0% годовых , как сейчас. Особенно на фоне небольших процентов по вкладам с перспективой дальнейшего их снижения. Ведь при однозначных процентных ставках по вкладам, первое место уже занимает не срок и доходность, а доступность.



А в надежном банке деньги на карточном счету все равно, что наличные в кармане.