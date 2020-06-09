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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8665866686678668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:36

  Аlександр написав:Добрый день!
Alfa_Bank, спасибо Вам за новые пакеты, картой одного из них я с большим удовольствием уже пользуюсь. И очень-очень хочется ощущать ее на все 100%.



Но...
- Грусть-тоска меня съедает
- Диво б дивное хотел
Перенесть я в мой удел.

Единственное, чего не хватает - это процента на остаток картсчета.
Все это уже давным-давно действует по кредитным картам, только со знаком "минус", я же предлагаю "плюс". Например, заемщику с безупречной репутацией, банк с радостью выдаст кредитную карту VISA Infinite с 500 000 грн кредитного лимита под определенный процент. И у него действительно будут непередаваемые приятные впечатления от наличия такой карты - мощная страховка, высокопрофессиональный Консьерж-сервис и 500 000 грн на остатке.

Так почему бы тогда и для не менее порядочного депозитчика не сделать процент на остаток карточного счета вместо Доходного Сейфа, до которого, бывает, иногда не всегда можно добраться. Чтобы и он тоже на карте VISA Infinite смог спокойно разместить 500 000 грн своих денег, но только не под 0% годовых, как сейчас. Особенно на фоне небольших процентов по вкладам с перспективой дальнейшего их снижения. Ведь при однозначных процентных ставках по вкладам, первое место уже занимает не срок и доходность, а доступность.

А в надежном банке деньги на карточном счету все равно, что наличные в кармане.

Аlександр, добрый день. Очень рада, что новый продукт вам понравился. Функция начисления % на остаток основного карт.счета пока не планируется. Но ваше пожелание передам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:11

Мне кажется мало толку от процента на остаток, если там будет такой же процент как в сейфе.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:15

Re: Альфа-Банк

Rimlyanin1 написав:Alfa_Bank,
В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок?
Андроїд 9 miui global 11.0.6. Версія додатку 3.15.1
Нарешті з'явилася кнопка Вставити скопійований текст.
Rimlyanin1
 
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