Аlександр написав:

Alfa_Bank

сделать процент на остаток карточного счета

Чтобы и он тоже на карте VISA Infinite смог спокойно разместить 500 000 грн своих денег

только не под 0% годовых

А в надежном банке деньги на карточном счету все равно, что наличные в кармане.

Добрый день!, спасибо Вам за новые пакеты, картой одного из них я с большим удовольствием уже пользуюсь. И очень-очень хочется ощущать ее на все 100%.Но...- Грусть-тоска меня съедает- Диво б дивное хотелПеренесть я в мой удел.Единственное, чего не хватает - это процента на остаток картсчета.Все это уже давным-давно действует по кредитным картам, только со знаком "минус", я же предлагаю "плюс". Например, заемщику с безупречной репутацией, банк с радостью выдаст кредитную карту VISA Infinite с 500 000 грн кредитного лимита под определенный процент. И у него действительно будут непередаваемые приятные впечатления от наличия такой карты - мощная страховка, высокопрофессиональный Консьерж-сервис и 500 000 грн на остатке.Так почему бы тогда и для не менее порядочного депозитчика невместо Доходного Сейфа, до которого, бывает, иногда не всегда можно добраться., но, как сейчас. Особенно на фоне небольших процентов по вкладам с перспективой дальнейшего их снижения. Ведь при однозначных процентных ставках по вкладам, первое место уже занимает не срок и доходность, а доступность.