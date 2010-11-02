Аlександр написав:Добрый день! Alfa_Bank, спасибо Вам за новые пакеты, картой одного из них я с большим удовольствием уже пользуюсь. И очень-очень хочется ощущать ее на все 100%.
Но... - Грусть-тоска меня съедает - Диво б дивное хотел Перенесть я в мой удел.
Единственное, чего не хватает - это процента на остаток картсчета. Все это уже давным-давно действует по кредитным картам, только со знаком "минус", я же предлагаю "плюс". Например, заемщику с безупречной репутацией, банк с радостью выдаст кредитную карту VISA Infinite с 500 000 грн кредитного лимита под определенный процент. И у него действительно будут непередаваемые приятные впечатления от наличия такой карты - мощная страховка, высокопрофессиональный Консьерж-сервис и 500 000 грн на остатке.
Так почему бы тогда и для не менее порядочного депозитчика не сделать процент на остаток карточного счета вместо Доходного Сейфа, до которого, бывает, иногда не всегда можно добраться. Чтобы и он тоже на карте VISA Infinite смог спокойно разместить 500 000 грн своих денег, но только не под 0% годовых, как сейчас. Особенно на фоне небольших процентов по вкладам с перспективой дальнейшего их снижения. Ведь при однозначных процентных ставках по вкладам, первое место уже занимает не срок и доходность, а доступность.
А в надежном банке деньги на карточном счету все равно, что наличные в кармане.
Аlександр, добрый день. Очень рада, что новый продукт вам понравился. Функция начисления % на остаток основного карт.счета пока не планируется. Но ваше пожелание передам.
Rimlyanin1 написав:Alfa_Bank, В мобільному додатку намагаюся відправити кошти на інший банк через платіж за реквізитами(СЕП). Копіюю рахунок Iban в іншому банку, але вставити в додаток альфи не можу, бо не висвічує Вставити, лише автозаповнення та часто використовуємі фрази. В додатках інших банків все працює. Пробував надавати всі дозволи додатку, не допомогло. Що зробити, щоб міг вставити скопійований рахунок? Андроїд 9 miui global 11.0.6. Версія додатку 3.15.1
Нарешті з'явилася кнопка Вставити скопійований текст.
*- максимальна сума розміщення депозиту дорівнює 4 500 гривень Для чого такий город городити?
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А я, як і раніше, не можу вивести накопичені кешью. Вже давно. У додатку не працює сторінка, де підтвердження "Повернення покупок", та, де вказано сумму бонусів, що спишуться, та скільки повернеться гривень.