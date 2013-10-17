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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8666866786688669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1033
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
171
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1033
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 06:33

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Подскажите, через приложение можно провести пополнение счета клиенту банка онлайн? Шаблоны из МАБ не срабатывают, сам МАБ умер..(

2XL, добрый день. Можно, используйте платеж по реквизитам.
А можно, что рабочие шаблоны из МАБ работали в приложении? Или это фантастика?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:10

  Prestol написав:А я, як і раніше, не можу вивести накопичені кешью. :( Вже давно. У додатку не працює сторінка, де підтвердження "Повернення покупок", та, де вказано сумму бонусів, що спишуться, та скільки повернеться гривень.

Prestol, доброго дня. А що саме не працює? Шрифт заважає?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:11

  2XL написав:
Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Подскажите, через приложение можно провести пополнение счета клиенту банка онлайн? Шаблоны из МАБ не срабатывают, сам МАБ умер..(

2XL, добрый день. Можно, используйте платеж по реквизитам.
А можно, что рабочие шаблоны из МАБ работали в приложении? Или это фантастика?

2XL, добрый день. Можно больше деталей? Шаблоны не отображаются? Есть какая-то ошибка?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:21

  Alfa_Bank написав:
  Prestol написав:А я, як і раніше, не можу вивести накопичені кешью. :( Вже давно. У додатку не працює сторінка, де підтвердження "Повернення покупок", та, де вказано сумму бонусів, що спишуться, та скільки повернеться гривень.

Prestol, доброго дня. А що саме не працює? Шрифт заважає?

Ну можна сказати, що шрифт... Ось так виглядає.

Зображення

І нічого не можна зробити, окрім як закрити сторінку.
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:25

  Alfa_Bank написав:
  2XL написав:А можно, что рабочие шаблоны из МАБ работали в приложении? Или это фантастика?

2XL, добрый день. Можно больше деталей? Шаблоны не отображаются? Есть какая-то ошибка?

Уже давно шаблоны из МАБа не синхронизируются с шаблонами из Мобайла
Они разошлись как в море корабли с введением ИБАНа
И думаю нихто их синхронизировать и не собирается.
Вот не знаю можно ли уже сейчас СОЗДАТЬ новый шаблон в Мобайле. Месяца 2 назад низзя было :(
А таак даа, красивый и оч. защищенный ИБ у Альфы :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:28

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Alfa_Bank
Спасибо! У меня один смарфтон, но я так и не понял - мне надо включить этот переключатель? Чтобы всё приходило, как и раньше. А если не включу, то что будет? :roll:

Уточняю.

Vorlon, добрый день. Извините за задержку с ответом) Эта кнопка активирует девайс для получения пушей. Если смартфон один, можно ее не трогать.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:31

  Prestol написав:
  Alfa_Bank написав:
  Prestol написав:А я, як і раніше, не можу вивести накопичені кешью. :( Вже давно. У додатку не працює сторінка, де підтвердження "Повернення покупок", та, де вказано сумму бонусів, що спишуться, та скільки повернеться гривень.

Prestol, доброго дня. А що саме не працює? Шрифт заважає?

Ну можна сказати, що шрифт... Ось так виглядає.

Зображення

І нічого не можна зробити, окрім як закрити сторінку.

Вже зовсім скоро виправимо. Потерпіть трішечки.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:32

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  2XL написав:А можно, что рабочие шаблоны из МАБ работали в приложении? Или это фантастика?

2XL, добрый день. Можно больше деталей? Шаблоны не отображаются? Есть какая-то ошибка?

Уже давно шаблоны из МАБа не синхронизируются с шаблонами из Мобайла
Они разошлись как в море корабли с введением ИБАНа
И думаю нихто их синхронизировать и не собирается.
Вот не знаю можно ли уже сейчас СОЗДАТЬ новый шаблон в Мобайле. Месяца 2 назад низзя было :(
А таак даа, красивый и оч. защищенный ИБ у Альфы :mrgreen:

clientage, добрый день. Синхронизацию пока не планируем. Шаблоны в мобайле пока не создаются, но возможность будет.
Alfa_Bank
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